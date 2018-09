Venäjän valtion media: Vietimme illan ”Salisburyn GRU-agenttien” kanssa

Venäjän valtion omistamien RT– ja Sputnik-medioiden päätoimittaja Margarita Simonyan tviittaa ”viettäneensä illan Aleksander Petrovin ja Ruslan Boshirovin kanssa.

– Kyllä, ”Salisburyn GRU-agentit”. Haastattelu tulossa myöhemmin tänään, hän sanoo.

Useat venäläismediat kertoivat keskiviikkona, että toinen Salisburyn hermomyrkkyiskun epäillyistä antaisi haastattelun ensi viikolla. Uutinen alkoi levitä hieman sen jälkeen, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi Vladivostokissa pidetyssä talousfoorumissa, että epäillyt on tunnistettu Venäjällä. Presidentin mukaan kyse on tavallisista siviileistä.

Putin kehotti epäiltyjä tulemaan julkisuuteen.

– Toivon, että he tulevat itse esiin ja kertovat kaiken. Tämä olisi kaikkien parhaaksi. Voin vakuuttaa teille, ettei tähän liity mitään erityistä, ei mitään rikollista. Asia selviää lähitulevaisuudessa, Putin sanoi hieman ennen kuin uutiset Petrovin tulevasta haastattelusta lähtivät kiertämään.

Britannian viranomaisten mukaan kaksi Venäjän sotilastiedustelun GRU:n agenteiksi uskottua venäläismiestä oli vastuussa entisen venäläisen kaksoisagentin Sergei Skripalin ja hänen Julia-tyttärensä salamurhayrityksestä Salisburyssä maaliskuussa.

Aleksander Petrovina ja Ruslan Boshirovina aidoilla passeilla, mutta peitehenkilöllisyyksillä matkustaneet GRU-miehet paljastuivat jo varhaisessa vaiheessa Apollo-koodinimellä tunnetun venäläisen loikkariagentin ansiosta. Verkkouutiset kertoo asiasta lisää tässä.

