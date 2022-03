Venäjän valtion lentokone matkalla Washingtoniin

Venäjän valtion lentokone on matkalla Pietarista Yhdysvaltain pääkaupunki Washington DC:hen.

Koska valtaosa Euroopan maista on kieltänyt venäläiskoneiden lentämisen ilmatilassaan, kone lensi Pietarista ensin pohjoiseen Murmanskin yli Atlantille ja sieltä kohti Yhdysvaltoja.

FlightRadar24-sivuston mukaan lento RSD88 lähti liikkeelle 9:41 paikallista aikaa ja sen on aikataulun mukaan tarkoitus olla perillä kello 12:45 Washingtonin aikaa. Suomessa kello on silloin 19:45.

Lennon tarkoitus on toistaiseksi epäselvä.

Itäeurooppalainen Nexta-uutissivusto kertoo verkkopalvelu Twitterissä, että Venäjän ulkoministeriön mukaan kone on diplomaattikäytössä.

The Russian Foreign Ministry reported that a Russian special aircraft flying from St. Petersburg to #Washington flies for #Russian diplomats. pic.twitter.com/v1LYyUBTlU

— NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2022