Venäjän valtion lehti varoittaa tulevasta suursodasta

Venäjän valtion virallinen lehti Rossiskaja Gazeta varoittaa ”suuresta sodasta, joka voi tuhota koko ihmiskunnan”. Lehden mukaan tällainen sota näyttää yhä todennäköisemmältä.

BBC:n Moskovan kirjeenvaihtaja Steve Rosenberg käy venäläislehden juttua läpi alla näkyvällä videolla. Rosenbergin mukaan entisen Kremlin neuvonantajan Sergei Karaganovin kirjoittamassa artikkelissa viitataan nimenomaan ydinsotaan.

– Uhkatasoa voidaan verrata heti Kuuban ohjuskriisin jälkeen vallinneeseen tilanteeseen, joka oli vähällä johtaa globaaliin katastrofiin, jutussa todetaan.

– Tilanne on paljon vaarallisempi kuin vuonna 1914, kun sarja virheitä johti ensimmäisen maailmansodan syttymiseen, Karaganov jatkaa.

Jutussa nostetaan esiin muun muassa Yhdysvaltojen todennäköinen vetäytyminen keskimatkan ydinohjukset kieltävästä INF-sopimuksesta. Yhdysvallat katsoo Venäjän rikkovan sopimusta. Amerikkalaisten mukaan Venäjän asevoimilla on käytössä sopimusta rikkovia asejärjestelmiä.

Jutussa todetaan, että tärkeintä on nyt välttää ihmiskuntaa uhkaava uusi suuri sota. Karaganov ehdottaa tähän ratkaisua.

– Olisi hyödyllistä ehdottaa dialogin avaamista EU:n kanssa Euroopan turvallisuuden ylläpitämisestä, koska EU pyrkii kasvattamaan rooliaan tällä areenalla.

– Meillä (Euroopalla ja Venäjällä) on paljon yhteistä ja jopa yhteisiä intressejä, jutussa todetaan.

Samalla videolla nostetaan esiin myös usein Kremliä myötäilevän Komsomolskaja Pravdan samana päivänä julkaistu artikkeli. Siinä sivutaan samoja teemoja ja käsitellään EU:n yhteistä puolustusta.

– Eurooppa tarvitsee oman armeijan, mutta ei sotaan Venäjää vastaan vaan päästäkseen eroon Natosta, venäläislehti toteaa.

Venäläinen puolustusasiantuntija toteaa artikkelissa, että ”Euro-armeija olisi todennäköisemmin Naton hautaaja kuin kumppani”.

– Kuka tietää, ehkä Venäjä voisi järjestää yhteisiä sotaharjoituksia eurooppalaisen armeijan kanssa, jutussa todetaan.

Russia’s government paper today warns that “a big new war…that could end mankind” is “looking more and more likely” and says it must be prevented. Another paper welcomes the idea of an EU army (it’s becoming clear Moscow sees it as a way of weakening NATO). pic.twitter.com/n60xfboe5V

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) November 20, 2018