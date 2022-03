Venäjän valtion kysely: Vladimir Putinin kannatus nousee

Venäjän valtion omistaman mielipidetutkimuslaitos VTsIOMin johtaja Valeri Fedorov sanoo Izvestijan haastattelussa venäläisten selvän enemmistön tukevan sotaa Ukrainassa. Eristys muusta maailmasta huolestuttaa Fedorovin mukaan vain noin 20-25 prosenttia kansasta. Venäjän presidentti Vladimir Putinin kannatuksen hän väittää nousseen merkittävästi sodan aloittamisen jälkeen.

Fedorov kertaa viime aikojen kyselytutkimusten lukuja. Hänen mukaansa tuore kysely osoittaa, että hieman yli 70 prosenttia venäläisistä kannattaa sotaa ja vain noin 20 prosenttia vastustaa sitä. Tuen sodalle kerrotaan olevan suurinta vanhemmissa ikäluokissa ja pienituloisten parissa. Presidentti Putinin tukijat kannattavat Fedorovin mukaan myös todennäköisemmin sotaa.

Vladimir Putinin kannatus oli VTsIOMin johtajan mukaan noin 64 prosenttia helmikuun 20. päivänä 2022. Nyt presidenttiä kannattaa Fedorovin mukaan 74,5 prosenttia kansasta.

Artikkelissa mainittujen VTsIOMin kyselyiden otantaa tai muita tietoja ei kerrota tämän tarkemmin.

Venäjä-asiantuntija ja Johns Hopkinsin yliopiston professori Sergei Radtshenko luonnehtii tietoja mielenkiintoisiksi. Hän kuitenkin varoittaa luottamasta liikaa VTsIOMin julkaisemiin lukuihin. Valtiollisella mielipidemittaajalla on Radtshenkon mukaan huono maine. Professori pitääkin mahdollisena, että Valeri Fedorov saattaa jopa vetää hatusta lukuja, jotka istuvat Kremlin narratiiviin.

– Fedorov puhuu haastattelussa johtajan ympärille kerääntymisen ilmiöstä. Ennemmin kyse on ”parempi katsoa kuin katua” -vaikutuksesta. Venäjän uusien ankarien lakien vaikutus on sellainen, että ihmiset suhtautuvat varsin varovaisesti mielipiteensä ilmaisemiseen – jopa kyselyissä, Sergei Radtshenko muistuttaa Twitterissä.

Hän toteaa omina tulkintoinaan, että sota nauttii huomattavaa tukea Venäjän kansan parissa, mutta on epäselvää, kuinka huomattavista luvuista puhutaan. Toisena päätelmänä professori sanoo, ettei tieteellisesti päteviä sosiologisia tutkimuksia voida tehdä tyranniassa.

1) VTsIOM has a bad reputation (much worse than, say, Levada). I would not put it past Fedorov to just make up numbers to suit the Kremlin's narrative, and his own obvious pro-war bias (displayed in this interview) raises further doubt about his – and VTsIOM's – reliability.

— Sergey Radchenko (@DrRadchenko) March 14, 2022