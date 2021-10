Venäjän valtio julkaisi oudon kuvan Vladimir Putinista ja karhusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Presidentin todetaan inspiroivan myyttejä ja legendoja.

Venäjän valtion virallisella Russia-tilillä Twitterissä eilen julkaistu päivitys presidentti Vladimir Putinista on otettu vastaan hämmennyksellä ja sarkasmilla.

Päivitys on tehty presidentin 69-vuotispäivän kunniaksi. Sen kuvana on maalaus kukkakedolla seisovasta karhusta, jonka viereen on liitetty puku päällä kävelevä Putin.

Saateteksti on vähintäänkin siirappinen.

– Hän toimii innoittajana elokuville, kirjoille, runoille, uutisille ja jopa myyteille ja legendoille, päivityksessä sanotaan.

– Eräs suosituimmista maailman johtajista, Venäjän presidentti vuosina 2000-2008 ja 2012 eteenpäin, Vladimir Putin juhlii tänään syntymäpäiväänsä, teksti jatkuu.

Päivitystä on ryyditetty hashtageilla #KeepCalm (pysykää rauhallisina) ja #Putin69.

Entinen Yhdysvaltain Moskovan-suurlähettiläs ja Venäjä-asiantuntija, professori Michael McFaul kummastelee julkaisua Twitterissä.

– Tämä on outoa, hän toteaa.

Alkuperäisen julkaisun alle on kertynyt runsaasti sarkastisia viestejä ja kuvia.

– Vladimir Putin: syntyi Stalinin aikana, kävi koulua Hrustsovin aikana, meni Leningradin yliopistoon Brezhnevin kaudella, lähti DDR:ään Gorbatshovin ollessa johdossa. Moderni nuori mies: syntyi Putinin aikana, meni kouluun Putinin aikana, meni yliopistoon Putinin aikana, aloitti työelämässä Putinin aikana, ketjuun jaetussa itsenäisen venäläisen TV Rainin toimituspäällikkö Ilja Klishinin päivityksessä esimerkiksi todetaan.