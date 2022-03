Venäjän valtava panssaroitu kolonna etenee kohti Kiovaa

Ukrainan kerrotaan iskeneen ohjuksella venäläiseen sotilastukikohtaan.

Suuri Venäjän panssaroitu kolonna on matkalla kohti Ukrainan pääkaupunki Kiovaa, kertoo Royal United Services Institute for Defence and Security Studies -ajatushautomon (RUSI) tutkija Jack Watling BBC:lle.

Hän sanoo joukon lähteneen Valko-Venäjän alueelta, ja sen tarkoituksena on valmistella hyökkäystä Kiovaan. Satelliittikuvien perusteella kolonna on 64 kilometriä pitkä ja se oli aamupäivällä vain vajaan 30 kilometrin päässä Kiovasta.

Toistaiseksi Ukrainan asevoimat ovat onnistuneet puolustamaan Kiovaa ja torjuneet Venäjän pienempien osastojen hyökkäykset.

Ukrainan asevoimien mukaan Venäjä on käyttänyt laajasti sabotaasi- ja tiedusteluryhmiä hyökätäkseen siviili- ja sotilasinfrastruktuuria vastaan.

Venäjän asevoimien tuntija, CNA-ajatushautomon Venäjä-ohjelman johtaja Michael Kofmanin kertoo Venäjän asevoimien tehneen suuria muutoksia. Pienempien osastojen nopea eteneminen ilman tuki- ja suojajoukkoja keskeytetään. Samalla joukkoja täydennetään ja ryhmitetään uudelleen.

Kofman arvioi Venäjän turvautuvan jatkossa enemmän tykistöön ja ilmavoimiin. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Venäjän asevoimien kerrotaan myös kiihdyttäneen Ukrainan toiseksi suurimman kaupungin Harkovan tykistöpommitusta. Kaupungin keskustassa kuultiin tiistaiaamuna useita suuria räjähdyksiä, joista yksi sattui lähellä paikallishallinnon päärakennusta.

BuzzFeed News kertoo Kaakkois-Ukrainassa Asovanmeren rannalla sijaitsevan Mariupolin kaupungin olevan lähes kokonaan Venäjän joukkojen saartama. Mariupolin pormestarin mukaan ”vihollinen tunkeutuu kaupunkiin joka suunnasta”

Ilmahälytyssireenit ovat soineet tiistaiaamuna myös Kiovassa, Umanissa, Vinnytsjassa ja Tšerkasyssa.

The Economistin mukaan Ukrainan asevoimat on iskenyt lyhyen kantaman ballistisella ohjuksella venäläiseen tukikohtaan Asovanmeren rannalla sijaitsevassa Berdjanskin kaupungissa.

Terrifying. Southeastern Azov Sea city of Mariupol is nearly surrounded by Russian forces and with “practically no electricity supply and centralized heating in the city,” says Mayor Vadim Boychenko. “The enemy is storming the city from all directions.” ⁰https://t.co/7y1ApbEbb6 — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 1, 2022

Not looking too hot for Ukrainians in Mariupol direction, but Kyiv now claims that they have struck a Russian military base in Berdyansk with ballistic Tochka-U missile. pic.twitter.com/AvEbolialG — Oliver Carroll (@olliecarroll) March 1, 2022