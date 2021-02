Venäjän valtapuolue käskee salaisella ohjeella tukemaan Vladimir Putinia netissä

Venäjän valtapuolue Yhteisen Venäjän kerrotaan lähettäneen aluetoimistoilleen ohjekirjan, jossa puolueväkeä käsketään tuottamaan sosiaaliseen mediaan Venäjän presidentti Vladimir Putinille tukea viestivää sisältöä.

Asiasta uutisoivan Znakin lähteen mukaan ohjeessa kehotettiin muun muassa jakamaan Instagramissa minuutin mittainen video, jossa joukko nuoria heiluttaa Venäjän lippuja Vladimir Putinin suosiman Ljube-yhtyeen Isänmaan puolesta -kappaleen tahtiin.

Ohjeessa sanotaan, kuinka Putinin mustamaalaamiseen käytetään nyt valtavasti resursseja ja että presidentin puolustaminen on jokaisen isänmaanystävän velvollisuus.

Päivityksissä ohjeistettiin myös esimerkiksi käyttämään Putinia tukevaa hashtagia, jossa todetaan ”Putin on meidän presidenttimme”. Sellaisella varustettuja päivityksiä on tullut Instagramiin kymmeniätuhansia.

Ohjeistus presidenti taakse masinoituun somekampanjaan on mitä ilmeisimmin haluttu pitää salassa. Yhtenäisen Venäjän mediaosasto on nimittäin kiistänyt koko asian.

Znakin mukaan puolueväki on julkaissut kiistämisestä huolimatta ohjeen lähettämisen jälkeen runsaasti sitä noudattavia päivityksiä eri sosiaalisen median alustoilla.

Sivusto huomauttaa, että niin venäläisten tehtaiden, valtion virastojen kuin koulujenkin väeltä on nähty viime viikosta alkaen erilaisia paikoin varsin väkinäisen oloisia julkisia tuenilmauksia presidentti Putinille. Kreml on kiistänyt jyrkästi, että sillä olisi mitään tekemistä asian kanssa.

