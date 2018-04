Viro valeuutisissa: Eläkettä vain SS-veteraaneille, venäläisille ei hautoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Turvallisuuspoliisin mukaan valeuutisilla yritetään luoda vihaa yhteisöjen välille.

Venäläiset televisiokanavat jatkoivat viime vuonna Viron mustamaalaamisesta valeuutisilla, selviää Viron suojelupoliisin (Kaitsepolitseiamet) Kapon vuosiraportista.

Viron suojelupoliisi kertoo tästä löytyvässä raportissa, että Venäjän mediassa levitettiin ”järjestelmällisen päättäväisesti valheita, joissa Viroa syytettiin natsismista ja ulkomaalaisvihasta”.

Tiedusteluraportissa nostetaan esiin esimerkkejä valeuutisista.

Pietarin kaupungin osin omistama tv-kanava 5 on väittänyt, että Virossa maksetaan eläkettä ainoastaan SS-veteraaneille. Lisäksi samaan mediakonserniin kuuluva Ren TV on raportoinut valheellisesti, että Viron hautausmaat aikovat kieltää venäläisten hautaamisen. Kanava on myös kertonut, että Jõhvin hautausmaa suunnittelisi sinne haudattujen toisessa maailmasodassa kaatuneiden puna-armeijan sotilaiden hautojen avaamista jäänteiden siirtämistä muualle.

Virossa asuu yli 300 000 venäjää äidinkielenään puhuvaa henkilöä. Heistä noin 90 000 on Venäjän kansalaisia. Viron suojelupoliisin mukaan valeuutisten tavoitteena on luoda vihamielisyyttä Viron eri yhteisöjen välille.

Viro on asettanut valeuutisia tehtaileville toimittajille maahantulokieltoja. Esimerkiksi Pietarin vitoskanavan toimittaja Anatoli Maioroville asetettiin viime vuonna kolmen vuoden maahantulokielto Schengen-alueelle. Pian tämän jälkeen hän jätti työnsä pietarilaisella televisiokanavalla.

– Tietoinen Venäjän tavoitteita palveleva informaatiovaikuttaminen ja Viron vastainen propaganda eivät nauti tiedotusvälineiden vapauden suojaa, tiedusteluraportissa sanotaan.