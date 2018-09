”Venäjän vakoojat eivät ole James Bondeja, vaan C-tason opiskelijoita”

Bill Browderin mukaan venäläisvakoojat tekevät jatkuvia virheitä ja jäävät kiinni.

Hollantilaisen NRC:n uutisen mukaan kaksi Salisburyn myrkkyiskusta epäiltyä Venäjän vakoojaa pidätettiin matkalla Sveitsiin Novichok-myrkkyä tutkivaan laboratorioon, johon heidän piti murtautua.

Aiemmin tällä viikolla saatiin ihmetellä kahden vakoojana pidetyn venäläismiehen erikoisia selityksiä heidän matkastaan Salisburyyn, jossa myrkkyisku tapahtui.

Vladimir Putinin veriviholliseksi sanottu sijoittaja ja Magnitski-kampanjan vetäjä Bill Browder kommentoi asiaa twitterissä.

– Yksi asia joka on tulossa yhä selvemmäksi on, että Venäjän vakoojat eivät ole ovelia, ammattimaisia ja James Bondin kaltaisia. He ovat C-tason opiskelijoita D-tason yliopistoista jotka tekevät koko ajan virheitä ja jäävät kiinni, Bill Browder toteaa.

The one thing that’s becoming increasingly clear is that Russia’s spies are not slick, professional and James Bond-like. They’re C students from D universities that are constantly making mistakes and getting caught https://t.co/arDXHemL8P — Bill Browder (@Billbrowder) September 14, 2018

Tory MP Andrew Mitchell names 30 Russians linked to the persecution, false arrest and murder of Sergei Magnitsky and demands to know why the British government hasn’t sanctioned them in spite of UK Magnitsky Act being passed four months ago. https://t.co/Pd6rDgtPUB — Bill Browder (@Billbrowder) September 12, 2018