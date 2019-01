Venäjän pidättämä on myös Britannian ja Kanadan kansalainen

Venäjän joulukuun lopussa pidättämä amerikkalainen Paul Whelan on myös Britannian ja Kanadan kansalainen, The Times kertoo. Whelanin kerrotaan pyytäneen apua Britannialta.

Venäjä on asettanut Whelanin syytteeseen vakoilusta. Venäjän median mukaan Whelan vastaanotti Moskovassa hotellihuoneessaan muistitikun, joka sisälsi listan Venäjän turvallisuuspalvelun työntekijöistä.

Venäläisväitteitä tapahtumista on epäilty ja Whelanin perhe on kiistänyt vakoilusyytökset jyrkästi.

Amerikkalaismies oli tiettävästi Moskovassa osallistumassa ystävänsä ja venäläisen naisen häihin. Whelan oli kiertänyt pidätyspäivänään Kremliä hääseurueen kanssa. Morsiuspari teki miehestä katoamisilmoituksen, kun hän ei saapunut illalla häihin. Myöhemmin paljastui, että Whelan oli pidätetty vakoilusta.

Paul Whelan was born to British parents in Canada. His family roots are in the West Midlands. His UK citizenship is not surprising but it does add a new dimension when UK-Russia relations already fraught over Skripal affair. British embassy officials are seeking access to him.

— Tom Parfitt (@parfitt_tom) January 4, 2019