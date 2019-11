Salaperäinen tutkimusalus ilmestyi USA:n lähelle

Venäjän laivaston tutkimusalus Yantar on ilmaantunut yllättäen Yhdysvaltain lähettyville.

Julkisten seurantatietojen mukaan laiva lähti Muurmanskin läheltä Olenja Guban laivastotukikohdasta noin kuukausi sitten, minkä jälkeen ”katosi”. Alus ilmestyi viime perjantaina Marine Traffic -sivuston seurannassa Karibianmerelle.

Laivan epäillään suorittaneen tiedustelutehtäviä Atlantilla, sillä matkan taittamiseen suorinta reittiä kuluisi vain noin kaksi viikkoa.

Yantar on liikkunut aiemmin merenalaisten viestintäkaapelien (SCC) tuntumassa. Kaapeleita käytetään internetin lisäksi myös sotilaalliseen viestintään.

Yhdysvaltain mukaan vakoilualus kuljettaa useita Rus- ja Konsul-luokan minisukellusveneitä, jotka pystyvät toimimaan jopa 6000 metrin syvyydessä. Laitteet voivat katkoa vedenalaisia kaapeleita tai asentaa niihin kuuntelulaitteita.

Yantar herätti alkuvuodesta 2017 laajaa mediahuomiota Yhdysvalloissa kuljettuaan vajaan 50 kilometrin päästä Connecticutissa sijaitsevasta sukellusvenetukikohdasta.

Forbesin mukaan Yantarin nykyinen tehtävä on edelleen hämärän peitossa. Venäjän laivasto kuvailee alusta ”meritieteelliseksi tutkimuskeskukseksi”.

🇷🇺 #Russia|n Navy oceanographic research vessel (#AGOR) #Yantar|#Янтарь (MMSI:273546520|CS:RMM91), last seen in Murmansk 🇷🇺 in early October, turned their AIS-S transponder back on 2019-11-06, near Trinidad and Tobago 🇹🇹.

— Steffan Watkins (@steffanwatkins) November 10, 2019