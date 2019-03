Venäjän väitetään suunnitelleen suuroperaatiota Ukrainassa

Maaliskuun lopulla pidettävät vaalit voivat lisätä maahan kohdistettavaa vaikutustoimintaa.

Ukrainalainen tutkimusjärjestö varoittaa maan turvallisuusympäristön heikentyneen nopeasti maaliskuun aikana. Kuun lopulla pidettävien presidentinvaalien arvioidaan lisänneen Venäjän mahdollisuuksia puuttua naapurinsa poliittiseen tilanteeseen.

– On tärkeää huomata, kuinka suuressa valmiudessa Venäjän johto on mahdollisen sotilasoperaation suhteen. Intervention tavoitteena olisi vallanvaihto Ukrainassa, minkä kautta maa voitaisiin muuttaa Venäjän protektoraatiksi, Center for Army, Conversion and Disarmament Studies -järjestön julkaisussa todetaan.

Venäjän asevoimien yleisesikunnan päällikkö Valeri Gerasimov esitteli maaliskuun alussa maansa uuden sotilasdoktriinin. CACDS:n mukaan asiakirjan päätavoitteena oli pelotella länsimaita, mutta se sisälsi myös monia Ukrainan kannalta uhkaavia piirteitä.

Uuden sotilasopin on katsottu painottavan provokaatioiden, vaalivaikuttamisen ja muiden ”pehmeiden” keinojen käyttöä perinteisten sotilasoperaatioiden rinnalla.

Tutkimusjärjestö ei pidä Itä-Ukrainan tulitaukorikkomusten määrän viimeaikaista kasvua puhtaana sattumana. Venäjän tukemat separatistijoukot ovat turvautuneet maaliskuussa erityisesti raskaan tykistön käyttöön lähellä rintamalinjaa.

CACDS:n arvion mukaan tilanteen kärjistyessä Ukraina voisi sinnitellä keskisuuressa konfliktissa jopa Venäjän asevoimia vastaan. Kotimaisten panssarintorjuntaohjusten tuotannon ”massiivinen” lisääminen on parantanut joukkojen toimintakykyä viime vuosiin verrattuna. Ukrainan ilmavoimien ja laivaston todetaan olevan silti suhteellisen heikossa kunnossa.

Ukrainan valtionsyyttäjä Yuriy Lutsenkon mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on jo puuttunut lausunnoillaan presidentinvaalien asetelmiin.

– Hänen mukaansa presidentti Petro Poroshenkon uudelleenvalinta käytännössä tarkoittaisi sotatilan jatkamista. Hän on todennut olevansa valmis yhteistyöhön kenen tahansa muun kanssa, Lutsenko sanoi The Hill -julkaisulle.

– Suoran kiristyksen lisäksi Putinilla on merkittävää vaikutusvaltaa Ukrainan mediakentällä, Lutsenko lisäsi.