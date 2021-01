Venäjän väitetään valmistelevan uuden ydinaseen tukikohtaa Suomen lähellä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Itsenäistä ydinkäyttöistä Poseidon-torpedoa on kutsuttu tuomiopäivän aseeksi.

Venäjän uskotaan valmistelevan Kuolan niemimaalla tukikohtaa, johon aiotaan sijoittaa pahamaineisia ydinkäyttöisiä Poseidon-torpedoja.

Asiasta uutisoivan Independent Barents Observerin reportaasin mukaan Okolnajan lahdella alle 170 kilometrin päässä Suomen ja Norjan rajasta sijaitsevalle pohjoisen laivaston tukikohta-alueelle pystytetyt uudet rakennelmat viittaavat siihen, että sinne aiotaan sijoittaa ”tuomiopäivän aseeksikin” kutsuttuja itsenäisesti toimivia torpedoja.

Okolnajan lahden tukikohta on Venäjän pohjoisen laivaston suurin ammusvarasto. Sijoituspaikka olisi looginen Poseidoneille. Tukikohdassa pidetään tiettävästi jo nyt risteilyohjuksia ja sukellusveneiden mannertenvälisiä Bulava-ohjuksia. Independent Barents Observer huomauttaa, että pienillä reaktoreilla toimivat torpedot vaativat aivan eri luokan valmistelu- ja huoltokykyjä kuin ohjukset. Tämä selittäisi tarvetta uusille rakennuksille.

Torpedoja on tiettävästi tullut tai tulossa Venäjän laivaston käyttöön jopa useita kymmeniä.

Uusi pelote

Verkkouutiset on kertonut Status-6- ja Kanyon-nimillä ensin tunnetusta mannertenvälisestä aseesta aiemmin muun muassa tässä jutussa. Valtavan ydinkärjen sisältävän itsenäisesti toimivan ydinkäyttöisen torpedon kantama on käytännössä rajaton.

Aseen tarkoituksena on iskeä vihollisen rannikolle ja aiheuttaa räjähtäessään massiivinen radioaktiivinen tsunami. Asetta voitaisiin mahdollisesti käyttää myös vihollisen pinta-aluksia vastaan. Arviolta jopa 70 solmun nopeuksiin yltävää ja erittäin syvälle sukeltavaa Poseidonia on pidetty vaikeana aseena päihittää.

– Poseidonin tarkoituksena on kasvattaa entisestään jo olemassa olevaa toisen iskun kykyä antamalla Venäjälle lisää mahdollisuuksia tuottaa viholliselle sellaista vahinkoa, jota se ei voi hyväksyä, Norjan puolustustutkimuksen instituutti IFS:n apulaisjohtaja ja professori Katarzyna Zysk selittää ajattelua Poseidonin takana.

Hänen mukaansa tällaisen miehittämättömän asejärjestelmän psykologinen vaikutus voi olla huomattava.

Torpedo on Burevestnik-ohjuksen ohessa toinen Venäjän viimeisen muutaman vuoden sisällä julkistama ydinkäyttöinen ”ihmease”. Ydinreaktorin voimalla lentävän Burevestnikin kehitystyö on mitä ilmeisimmin osoittautunut varsin haasteelliseksi, ja useiden testien on kerrottu epäonnistuneen.

Kaksi vuotta sitten elokuussa Pohjois-Venäjän Arkangelissa sotilastukikohdan lähellä tapahtunut viiden ihmisen hengen vaatinut räjähdys on liitetty Burevestnikin testauksen yhteydessä tapahtuneeseen onnettomuuteen. Räjähdyksen jälkeen havaittu säteily herätti tuolloin kansainvälistä huomiota.

Venäjän uudet ydinkäyttöiset aseet ovat herättäneet huolta Norjassa. Norjan tiedustelupalvelun päällikkö kenraaliluutnantti Morten Haga Lunde varoitti Independent Barents Observerin mukaan viime vuoden helmikuussa asekokeiden onnettomuuksista ja totesi, että Norjan itäpuolella on odotettavissa lisää tällaisten asejärjestelmien kokeita.

Professori Katarzyna Zyskin mukaan asejärjestelmät kertovat Venäjän valmiudesta ottaa riskejä uuden teknologian kanssa.