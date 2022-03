Venäjän väitetään menettäneen lähes 9200 sotilasta

Ukrainan armeija on julkistanut uusia tietoja Venäjän asevoimien tappioista, joita kuvaillaan merkittäviksi.

Venäjän kerrotaan menettäneen sodassa perjantai-aamuun mennessä 9 166 sotilasta, 33 lentokonetta, 37 helikopteria, 251 panssarivaunua, 939 panssariajoneuvoa ja 105 tykkiä.

Lisäksi hyökkääjä on Ukrainan mukaan menettänyt 50 MLRS-raketinheitintä, 404 ajoneuvoa ja 60 polttoainerekkaa.

Venäjän puolustusministeriö kertoi asevoimien tappioista ensimmäisen kerran keskiviikkona. Maan omat luvut ovat huomattavasti pienemmän kuin Ukrainan kertomat. Venäjän mukaan sodassa on kaatunut lähes 500 ja haavoittunut noin 1 600 venäläistä sotilasta.

