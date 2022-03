Venäjän väitetään liioittelevan uuden ohjuksensa tehoa

Venäjä kertoi viikonloppuna käyttäneensä moninkertaista äänennopeutta lentäviä hypersoonisia Kinzhal-ohjuksia Ukrainassa. Venäjä on kuvaillut uusia ohjuksia ihmeaseiksi.

Länsimaissa asiantuntijat kuitenkin arvioivat Politicon mukaan, että ohjukset eivät välttämättä ole niin tehokkaita kuin Venäjä väittää. Heidän mukaansa Kinzhal on pohjimmiltaan ballistinen Iskander M-ohjus, joka tässä tapauksessa vain laukaistaan lentokoneesta.

CNA-ajatushautomon Venäjä-ohjelman johtaja Michael Kofman sanoo Twitterissä, ettei hän ymmärrä kiinnostusta Venäjän Kinzhal-ohjuksia kohtaan.

– Tässä järjestelmässä ei ole mitään erityistä tai jännittävää, hän toteaa.

– Se (ohjus) käyttää lentokonetta lisäämään kantamaa ja alkunopeutta. Muuten se näyttää merkityksettömältä. Se on ”hypersooninen” samalla tavalla kuin monet muut ballistiset ohjukset.

Britannian puolustusministeriö kertoi maanantaina, että Venäjä yrittää Kinzhal-ohjuksia käyttämällä saada huomion siirrettyä pois siitä, että venäläisten maajoukkojen eteneminen Ukrainassa on käytännössä pysähtynyt.

Puolustusministeriön arvion mukaan ohjusten käyttämisellä ei todennäköisesti ole myöskään vaikutusta sodan lopputulokseen.

