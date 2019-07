Venäjän väitetään lähettäneen sukellusveneitä Välimerelle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ukrainan mukaan laivastosiirrot rikkovat Bosporinsalmen liikennettä koskevaa sopimusta.

Ukrainan asevoimat kertoo havainneensa Venäjän laivaston tavanomaista aktiivisempaa toimintaa Mustallamerellä ja erityisesti Turkin Bosporinsalmen suunnalla.

Esikunnan tiedottaja Leonid Zalyubovskiyn mukaan meneillään on sukellusveneiden ”täysimittainen siirtäminen” Välimerelle erinäisten tekosyiden varjolla.

Hän ei täsmentänyt, kuinka sukellusveneiden mahdollisia liikkeitä on havaittu tai kuinka monesta aluksesta on kyse. Valtiollisen Ukrinform-median mukaan asiasta on ilmoitettu Turkille, joka selvittää parhaillaan tapausta.

Ukrainan asevoimien mukaan sukellusveneiden siirto Välimerelle rikkoo samalla meriliikennettä rajoittavaa Montreux’n sopimusta.

Sopimuksen 12. artiklan mukaan sukellusveneet saavat kulkea Bosporinsalmen ohi vain, jos asiasta on ilmoitettu etukäteen ja kyseessä on alusten myynti tai korjaaminen Mustanmeren ulkopuolella. Sopimus rajoittaa myös esimerkiksi suurten sota-alusten siirtämistä Bosporinsalmen läpi muiden kuin alueen valtioiden toimesta.