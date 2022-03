Venäjän väitetään häirinneen sotatarvikkeiden kuljetusta Ukrainaan

Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Maliar sanoo, että Venäjä on onnistunut häiritsemään ulkomaisten sotatarvikkeiden kuljetuksia Ukrainaan.

Asiasta kertovan Kyiv Independent -lehden mukaan Maliar varoittaa, että liian varhain julkaistut tiedot saapuvasta varusteavusta voivat antaa Venäjälle mahdollisuuden torjua avun pääsyn perille. Näin on myös jo tapahtunut.

Maliarin mukaan tietojen paljastaminen on ollut mahdollisesti täysin tahatonta.

Ukraina on saanut sodan aikana runsaasti aseapua länsimailta. Viimeksi aiemmin lauantaina kerrottiin 1 500 Strela-ilmantorjuntaohjuksen ja sadan MG3-konekiväärin saapuneen maahan Saksasta.

Suomi on toimittanut Ukrainaan muun muassa rynnäkkökiväärejä ja kertasinkoja.

