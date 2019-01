Venäjä vahvistaa asemia pohjoisessa – uusia tukikohtia, yli 100 partiolentoa

Maan asevoimien läsnäolo pohjoisilla alueilla vaikuttaa lisääntyvän vuosi vuodelta.

Venäjä kertoo kiihdyttäneensä maan asevoimien toimintaa arktisella alueella, jonka merkityksen nähdään kasvavan lähivuosien aikana.

Maan puolustusminitseriön mukaan Tu-142-, Il-38- ja Su-24MR-tiedustelukoneet lensivät viime vuoden aikana yli sata partiolentoa pohjoisen napapiirin yllä. Lennot tehtiin kansainvälisessä ilmatilassa tai Venäjän yllä.

Venäjän asevoimat on kunnostanut viime vuosien aikana vanhoja Neuvostoliiton tukikohtia, joista osa on ollut vuosia tyhjillään. Alueelle on myös perustettu kokonaan uusia lentokone- ja laivastotukikohtia maan strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Syrjäiseen ja olosuhteiltaan karuun Barentsinmeren saariryhmään rakennettuun tukikohtaan on tarkoitus sijoittaa pysyvästi jopa 150 henkeä. Puolustusministeriön mukaan sotilaat ovat paikalla puolentoista vuoden pituisilla komennuksilla. Muun muassa valtiollinen Sputnik-media on esitellyt modernin laitoksen koulutus- ja urheilutiloja videossaan.

Venäjän puolustusministeriö ilmoitti jo kaksi vuotta sitten, että Frans Joosefin maan saarilla sijaitsevaa lentotukikohtaa on määrä laajentaa 2400 metrin pituiseksi, jotta kentälle voidaan sijoittaa MiG-31- ja Su-34-hävittäjiä.

The Drive -sivusto huomauttaa, että kovissa pakkasissa ja pitkässä pimeydessä toimiminen on varsin haastavaa ilmavoimien näkökulmasta. Operaatiot vaativat erityiskoulutusta, sillä myös onnettomuuksien ja laitevikojen riski on tavanomaista korkeampi.

Muita tukikohtia on rakennettu muun muassa Wrangelinsaarelle, Novaja Zemljaan, Severnaja Zemljaan ja Uuden-Siperian saarille. Venäjä selvittää parhaillaan, voitaisiinko laitoksille tuottaa tulevaisuudessa sähköä kelluvien ydinreaktorien avulla.

Russia projects heavy airpower in the Arctic from constellation of new and improved bases:https://t.co/IhssG7iLST — The War Zone (@thewarzonewire) January 3, 2019