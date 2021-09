Venäjän vaalivalvoja syö väitetysti äänestäjälistan videolla

Venäjällä on sunnuntaina julkaistu duuman kolmepäiväisten vaalien ensimmäisiä tuloksia, uutisoi The Moscow Times. Vaalien ennakkosuosikkina pidetään presidentti Vladimir Putinin Yhtenäinen Venäjä-puoluetta, mutta vaalien demokraattisuus on yleisesti kyseenalaistettu. Venäjällä vaalit järjestetään valtaapitävien tiukassa kontrollissa, ja opposition mahdollisuuksia asettaa ehdokkaita on eri keinoin rajoitettu.

Sosiaalisessa mediassa levisi sunnuntaina video, jolla vaalivalvoja väitetysti syö äänestäjälistan Tšeboksaryn kaupungissa. Listan äänestäjät olivat videon jakaneen brittiläisen The Telegraph-lehden kirjeenvaihtajan Nataliya Vasilyevan mukaan vaatineet mahdollisuutta äänestää kotonaan.

Äänestäminen on Venäjällä yhä kesken, mutta alustavien tulosten mukaan kommunistit ovat voittaneet Yhtenäisen Venäjän Habarovskissa ja Sahalinissa Venäjän Kaukoidässä, The Moscow Times uutisoi.

Vaaleissa Venäjän valtionduumaan valitaan yhteensä 450 edustajaa. Nykyisessä duumassa Yhtenäinen Venäjä on suurin 336 edustajanpaikallaan.

Hard to beat this one: the chairman of an election commission in Cheborksary crumples a list of voters who allegedly requested at-home voting, pops it into his mouth and eats (at 0:37). https://t.co/xUpfGHHN9n

— Nataliya Vasilyeva (@Nat_Vasilyeva) September 19, 2021