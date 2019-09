Venäjän vaalitarkkailija hakataan videolla äänestyspaikalla

Vaalitarkkailijan pahoinpitely pietarilaisella äänestyspaikalla on tallentunut alla näkyvälle videolle. Hyökkäyksen uhriksi joutunut tarkkailija Vasili Djatshenko oli Radio Free Europen mukaan ilmaissut huolensa mahdollisesta vilpistä Pietarin sunnuntain kuvernöörinvaalista.

Videolla tuntematon mieshenkilö kävelee täysin avoimesti äänestyspaikkaa valvovan Djatshenkon luo ja iskee häntä voimalla vatsaan. Kivusta kaksin kerroin taittuva tarkkailija hoippuu vaalitoimitsijoiden pöydän luo, mutta kukaan paikalla olijoista ei näytä reagoivan hyökkäykseen mitenkään. Sekä paikalla ollut poliisi että vaalivalvojat katselivat toisaalle.

Djatshenko selittää videolla vierestä seuranneelle poliisille olevansa tarkkailija ja joutuneensa pahoinpidellyksi. Hän huomauttaa hyökkäyksen tallentuneen takanaan näkyvään valvontakameraan ja vaati toimia. Mitään ei tapahdu ja poliisi seisoo hiljaa.

Vasili Djatshenkon kertoo RFE:n videolla, että äänestyspaikalle oli tullut joukko ihmisiä, joiden nimet lisättiin äänestäjälistoille.

– Huomasin, että eräälle äänestyspaikalle oli valtava jono. Ihmisten tiedot lisättiin käsin listan loppuun. Sivuilla ei ollut numeroita. Tämä herätti ehdottomasti epäilyksiä, hän selittää tapauksen taustaa.

Djatshenkon huolet eivät kiinnostaneet vaalivalvojia.

– Pysykää aloillanne, älkääkä yrittäkö kertoa muille, mitä heidän pitäisi tehdä, eräs valvoja läksyttää videolla.

Vasili Djatshenkon mukaan hyökkäys ei ollut sattumaa.

– Vaalivalvontalautakunnan puheenjohtaja esitteli hänet (hyökkääjän) toistuvasti neuvoa-antavassa roolissa toimivaksi rekisteröidyksi tarkkailijaksi. Hänellä oli pääsy kaikkiin valvontalautakunnan tiloihin. Hän tietysti pakeni paikalta selkkauksen jälkeen, eikä kukaan yrittänyt pysäyttää häntä.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin vuonna 2018 Pietarin kuvernööriksi nimittämä Aleksandr Beglov valittiin sunnuntaina uudestaan.

Shocking footage of a Russian election observer being assaulted at a polling station after raising concerns about potential fraud during the vote for governor of St. Petersburg. pic.twitter.com/mXmHpbHB3S

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) September 12, 2019