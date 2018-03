Venäjän vaaleissa ennätysmäärä ääniä ja väite hakkeroinnista

Presidentinvaaleissa on virallisten tietojen mukaan äänestetty ahkerasti.

Äänestysaktiivisuus Venäjän tämän sunnuntain presidentinvaaleissa on virallisten tietojen mukaan ollu korkea. Venäjän keskusvaalilautakunnan johtajan Ella Pamfilovan mukaan Moskovan aikaa kello 10 mennessä aamulla äänensä oli antanut jo 16,55 prosenttia Venäjän äänioikeutetuista.

Luku on huomattavasti aiempaa suurempi. Moscow Timesin mukaan vuoden 2012 vaaleissa luku oli samaan aikaan vasta 6,53 prosenttia. Viranomaisten mukaan luvut ovat olleet erityisen korkeita etenkin Venäjän kaukoidässä ja Uraleilla.

Äänestysaktiivisuus on ollut vaalien alla yksi Kremlin keskeisistä huolenaiheista. Vuoden 2016 parlamenttivaalien todellinen äänestysprosentti jäi epävirallisten arvioiden mukaan vain jonnekin 37 prosentin tienoille. Virallinen 47 prosentin äänestysluku saavutettiin sekin arviolta liki kuudella miljoonalla väärennetyllä äänellä.

Presidentinvaaleissa on turvauduttu muun muassa äänestäjien bussikuljetuksiin äänestyspaikoille. Lisäksi valtapuolue Yhtenäisen Venäjän koneisto on valjastettu hankkimaan äänestäjiä istuvan presidentin Vladimir Putinin taakse.

Venäläislähteiden mukaan puolueen edustajille on määrätty etukäteen äänestäjäkiintiöt, jotka riippuvat heidän asemastaan. Kylätason päättäjien on hankittava vähintään 20 äänestäjää, kun taas kaupunginvaltuustoissa istuvien puolueen edustajien tavoite on 50 äänestäjää. Kaikkien on pitänyt toimittaa puolueelle etukäteen passitiedot sisältävä lista hankkimistaan äänestäjistä. Tämäkään ei kuitenkaan vielä riitä, vaan listat tarkastetaan myös soittamalla ne läpi.

Putinin odotetaan voittavan vaalit tukevalla noin 70 prosentin kannatuksella. Kremlin on kerrottu tavoittelevan myös noin 70 prosentin äänestysaktiivisuutta. Matalampi luku söisi presidentin uskottavuutta. Alarajan on uumoiltu tulleen nykyisen pääministerin ja vuosina 2008-2012 presidenttinä toimineen Dmitri Medvedevin saavuttamasta vuoden 2008 vaalien 69,8 prosentin virallisesta äänestysaktiivisuudesta.

Venäjän keskusvaalilautakunta on kertonut myös joutuneensa hakkeroinnin kohteeksi. Vaalilautakunnan sivuille tehtiin väitetysti palvelunestohyökkäys lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.