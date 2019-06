Venäjän uusi villitys videolla: Luksusautoon tankin telaketjut

Venäjän sosiaalinen media on seonnut luksusauto Bentleystä, johon on asennettu tankeista tutut telaketjut. Asiasta kertoo Radio Free Europe.

Jutun alta löytyvällä videolla Ultratankiksi nimetty auto kapuaa tavallisten henkilöautojen päälle ketterästi. Videolla myös näkyy, että ajoneuvo ei jämähdä edes Venäjän kuoppaisille teille, sillä se ylittää isoimmatkin montut sujuvasti.

Erikoisesta autosta Youtubeen lisätyt videot ovat saaneet yli kymmenen miljoona katselua.

Ultratankin kehittänyt Konstantin Zarutsky on pyytänyt lupaa kotikaupungiltaan Pietarilta, jotta telaketjuilla varustetun ajoneuvon voisi tuoda muun kaupunkiliikenteen sekaan. Toistaiseksi lupaa ei ole myönnetty.

