Venäjän uusi Suhoi-häivekone syöksyi maahan

Su-57-hävittäjä oli onnettomuuden sattuessa koelennolla.

Venäläinen Suhoi Su-57-hävittäjäkone on syöksynyt maahan Habarovskin alueella. The Aviationistin mukaan kone oli ilmeisesti KnAAPO-lentokonetehtaan testilennolla. Pilotin kerrotaan pelastautuneen heittoistuimella. Onnettomuuden syistä ei vielä tiistaina aamulla ollut tarkempaa tietoa.

Su-57 on Venäjän ensimmäinen niin kutsuttu viidennen sukupolven hävittäjä. Hanke on takellellut jo pitkään ja tuotantoaikatauluista on myöhästytty pahasti. Välillä hävittäjäprojekti on ehditty julistaa jo kuolleeksi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin yllätti kuitenkin toukokuussa julistamalla, että Venäjän ilmavoimille hankitaan vuoteen 2028 mennessä jopa 76 Su-57-hävittäjää. Vielä viime kesänä varapuolustusministeri Juri Borisov totesi, ettei Venäjällä ole aikeita asettaa uutta konetta laajamittaiseen tuotantoon. Yli vuosikymmenen suunnittelutyön jälkeen Su-57-hävittäjiä tilattiin alkuun vain 12 kappaletta.