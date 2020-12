Venäjän uusi panssarivaunu saapuu taisteluun laskuvarjoilla

Venäjän valtiollinen Rosteh-korporaatio kertoo kevyen Sprut-SDM1-amfibiopanssarivaunun läpäisseen useita kehitystyöhön kuuluvia testejä.

Kolmihenkisen miehistön operoima panssarivaunu pysyi pinnalla Mustallamerellä tehdyssä harjoituksessa ja osoittautui helposti navigoitavaksi. Sprut on suunniteltu vesiesteiden nopeaan ylittämiseen ja tuhoamaan viholliskohteita myös vedestä käsin.

Volgogradissa toimivien VgTZ- ja Kurganmashzavod-yhtiöiden kehittämä vaunu on suunniteltu pääasiassa maahanlaskujoukkojen käyttöön.

Venäjän asevoimien Zvezda-kanava on esitellyt ”lentävää ja uivaa” panssarivaunua, joka voidaan pudottaa laskuvarjojen avulla taistelukentälle rahtikoneen ruumasta. Yhden Il-76-lentokoneen kerrotaan kuljettavan kerralla kaksi Sprut-SDM1-vaunua miehistöineen.

Rostehin mukaan monikäyttöiselle panssarivaunulle toivotaan menestystä myös kansainvälisillä asemarkkinoilla.

Second part of that Zvezda video of the Sprut-SDM1 tank destroyer designed for the VDV. 2/https://t.co/1RsOpoIxYI pic.twitter.com/ySvZ912FPv

— Rob Lee (@RALee85) December 17, 2020