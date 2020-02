Uusi jäänmurtaja saattaakin olla ydinasejärjestelmä

Venäjän jäänmurtajan uskotaan liittyvän Poseidon-ydintorpedoon.

Sukellusveneasiantuntija H.I Suttonin mukaan Venäjän laivaston uusi pelastus- ja kuljetustarkoituksiin suunniteltu jäänmurtaja Akademik Aleksandrov vaikuttaa kytkeytyvän kohuttuun Poseidon-ydinasehankkeeseen.

Sutton analysoi blogissaan kesäkuussa 2019 YouTubessa julkaistua venäläistä uutisreportaasia aluksesta. Video on sittemmin poistettu, mutta Sutton on julkaissut siitä otettuja kuvakaappauksia. ”Harmittomassa” uutislähetyksessä kerrottiin aluksen suorittavan koepurjehduksia Venäjän arktisilla alueilla. Kuvissa Akademik Aleksandrovin takakannella näkyy kuitenkin pitkä alaspäin kallellaan oleva putkimainen rakennelma, joka jatkuu muutamia metrejä aluksen perän yli. Sen edessä on taas mitä ilmeisimmin suljettu hangaari. Putken ja hangaarin välissä on suuri nosturi.

– Harva katsoja varmaan tajusi, että kannella oleva esine näyttäisi olevan eräs Venäjän uusimmista strategisista aseista: 2M39 Poseidon, H.I Sutton toteaa.

Verkkouutiset on kertonut Status-6- ja Kanyon-nimillä ensin tunnetusta mannertenvälisestä aseesta aiemmin muun muassa tässä jutussa. Valtavan ydinkärjen sisältävän itsenäisesti toimivan ydinkäyttöisen torpedon kantama on käytännössä rajaton. Sen tarkoituksena on iskeä vihollisen rannikolle ja aiheuttaa räjähtäessään massiivinen radioaktiivinen tsunami. Asetta voitaisiin mahdollisesti käyttää myös vihollisen pinta-aluksia vastaan. Arviolta jopa 70 solmun nopeuksiin yltävää ja erittäin syvälle sukeltavaa Poseidonia on pidetty vaikeana aseena päihittää.

H.I Sutton pitää havaintoa Akademik Aleksandrovin ja Poseidonin todennäköisestä yhteydestä merkittävänä. Hänen mukaansa tämä saattaa viitata jopa siihen, että joitain vuosia sitten levinnyt huhu sukellusveneen sijasta meren pohjasta laukaistavasta Poseidon-torpedon versiosta voi pitää paikkansa.

Tähän mennessä Poseidonia on pidetty ensisijaisesti Venäjän salamyhkäisen Belgorod-erikoissukellusveneeseen suunniteltuna asejärjestelmänä. Huhuttu meren pohjasta laukaistava versio tunnetaan H.I Suttonin mukaan nimellä Skif.

Admiral Aleksandrovin kannella havaittu Poseidoniksi uskottu esine on Suttonin mukaan todennäköisesti jonkinlainen testilaite, joka simuloi torpedon laukaisuputkea. Hänen mukaansa se on kuvien perusteella liian monimutkainen ollakseen pelkkä torpedon mallikappale.

