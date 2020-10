Venäjän uskotaan testaavan taas Vladimir Putinin ”superasetta”

Venäjä valmistautuu satelliittikuvien perusteella jatkamaan ydinkäyttöisen Burevestnik-risteilyohjuksen kokeita Jäämerellä.

Asiantuntijoiden mukaan CNN:n hankkimissa Planet Labsin kuvissa näkyy runsaasti toimintaa poistetulla Pankovon ohjuskoepaikalla Novaja Zemljan alueella. Burevestnikia on testattu siellä aiemminkin. Nyt paikalle on noussut uusia rakennuksia ja helikopterikenttä.

– Toiminta ja uudet rakennukset vastaavat sitä, että ydinkäyttöisen Burevestnik-risteilyohjuksen testejä jatketaan, Middlebury Institute of International Studiesin tutkijat Jeffrey Lewis ja Michael Duitsman toteavat.

Tutkijat ovat julkaisseet lisää satelliittikuvia ja tarkan analyysin tässä Arms Control Wonk -sivustolla.

Burevestnik laukaistaan tavanomaisella rakettimoottorilla. Taivaalla ohjuksen on määrä siirtyä käyttämään ydinreaktoria.

Venäjän uskotaan suorittaneen useita Burevestnikin koelaukaisuja Pankovosta loppuvuodesta 2017 ja alkuvuodesta 2018. Lewisin ja Duitsmanin mukaan yhtäkään näistä kokeista ei tiettävästi ole pidetty onnistuneina. Tämä vastaa jo aiemmin esillä olleita tietoja useista epäonnistuneista testeistä.

Amerikkalaisviranomaiset kertoivat viime vuoden alussa Venäjän testanneen Burevestnikia siihen mennessä kaikkiaan 13 kertaa. Viime vuoden tammikuussa suoritettiin lähteiden mukaan ”osin onnistuneena” pidetty koe. Se oli tuolloin tiettävästi ohjuksen ensimmäinen lento vuoteen. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä.

Viime vuoden elokuussa Pohjois-Venäjän Arkangelissa sotilastukikohdan lähellä tapahtunut viiden ihmisen hengen vaatinut räjähdys on liitetty Burevestnikin testauksen yhteydessä tapahtuneeseen onnettomuuteen. Räjähdyksen jälkeen havaittu säteily herätti tuolloin kansainvälistä huomiota.

Venäjän uskotaan aloittaneen ydinkäyttöisen risteilyohjuksen kehittämisen jo 2000-luvun alussa. Venäjän presidentti Vladimir Putin paljasti lännessä KY30 ja SSC-X-9 SKYFALL -nimillä tunnetun ohjuksen olemassaolon vuoden 2018 maaliskuussa pitämässään kansakunnan tilaa käsitelleessä puheessaan. Putin esitteli puheensa aikana useita muitakin uusia tai tulevia Venäjän ”superaseita”, kuten esimerkiksi ydinkäyttöisen ja valtavalla ydinkärjellä varustetun Poseidon-jättiläistorpedon.

Etenkin väitteisiin Burevestnik-ohjuksesta suhtauduttiin vielä tuolloin alkuun skeptisesti.

Yhdysvallat kehitti vastaavalla periaatteella toimivaa ohjusta jo 1950-luvulla. SLAM-hanke haudattiin kuitenkin lopulta tarpeettomana. Amerikkalaiset tulivat tuolloin siihen tulokseen, että reaktorikäyttöinen ohjus olisi levittänyt lentäessään ympäristöön valtavat määrät säteilyä. Ydinkäyttöisellä ohjuksella ei myöskään nähty juuri etuja mannertenvälisiin ballistisiin ohjuksiin verrattuna.

Here is a link to @DuitsyWasHere and my analysis using images from @planetlabs, which expands a bit on @ZcohenCNN's excellent story.https://t.co/VfDmFmc5JO

— Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) October 20, 2020