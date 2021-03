Venäjän ulkoministeriön jakama kartta ihmetyttää: Mitä Suomelle tapahtui?

Baltian maat on merkattu ministeriön kartassa osaksi Venäjää.

Venäjän ulkoministeriö on julkaissut Twitterissä päivityksen, jossa se reagoi Naton ulkoministereiden näkemykseen Venäjän viimeaikaisesta politiikasta. Kokous pidettiin aiemmin tällä viikolla Brysselissä, ja myös Suomi oli kokouksessa Naton kumppanuusmaana mukana.

– Naton ministerikokouksen osallistujat ovat yhtyneet näkemykseen, jonka mukaan Venäjä on suurin turvallisuusuhka perustellakseen liittouman lisääntynyttä rahoitusta. Aiomme ottaa Naton luoman vastakkainasettelun huomioon ulkopolitiikassa ja sotilaallisessa suunnittelussa, Venäjän ulkoministeriön tililtä twiitataan.

Ulkoministeriö on jakanut päivityksen yhteydessä kartan (alla), jossa sekä Suomi että Ruotsi ovat väritetty kuuluvaksi osaksi sotilasliittoumaa. Tämän lisäksi kartassa Suomen raja on siirtynyt selvästi länteen ja osa Itä-Suomesta puuttuu.

Liittoumaan kuulumattomista maista myös Ukraina, Serbia, Valko-Venäjä, Irlanti, Itävalta ja Sveitsi on väritetty sinisellä. Sen sijaan Naton jäsenmaat Viro, Latvia ja Liettua on värjätty kartassa osaksi Venäjää. Myös Krimin niemimaa, Armenia, Azerbaijan ja Georgia on väritetty kartassa punaisella.

– Katsoessani tätä Venäjän ulkoministeriön karttaa, näyttää siltä, että Venäjä on nopeuttanut Ukrainan pitkään tavoittelemaa Nato-jäsenyyttä, Kanadan Ukrainan ex-suurlähettiläs Roman Waschuk kommentoi Twitterissä.

Julkaisu on kerännyt yli kolme sataa kommenttia. Ulkoministeriön karttakuva on herättänyt hämmästystä ympäri Eurooppaa.

– Liettua, Latvia ja Viro EIVÄT ole osa Venäjää! Eivät ole! Koskaan! Olemme itsenäisiä valtioita ja sellaisina pysymme, kommenttiketjussa päivitellään.

– Suomen ja Venäjän välisen rajan piirtäminen näyttää olevan teille vaikeaa, joten tässä on teille Suomen kartta. Ehkä teidän tulisi käyttää aikaa oikean rajan muistelemiseen, ketjussa kommentoidaan.

Armenia is not Russian. In fact Armenia has nothing in common with Russia, no linguistic similarity, no religious, historic and national identity. It’s like comparing turkey and Azerbaijan with Armenia. — AnnieL 🇦🇲🇺🇸🇬🇧 (@Annie_Avagian) March 27, 2021

Neither is Georgia. — Jonathan R Lundkvist (@JonathanRL) March 27, 2021

Lithuania, Latvia and Estonia are NOT a part of Russia! NO WAY! NEVER! We are independent countries and will stay like that! — Tomas Beniušis (@teibaz) March 27, 2021