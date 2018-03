Venäjän ulkoministeriö irvailee Britannialle videolla: Aiheutimme myös lumimyrskyn

Venäjä on reagoinut Britannian myrkytyssyytöksiin lähinnä irvailemalla. Venäjän ulkoministeriö kiittää twitterissä Britannian pääministeri Theresa Mayta #HighlyLikelyRussia -hashtagin luomisesta.

May on todennut Venäjän olevan ”erittäin todennäköisesti” (highly likely) entisen venäläisen kaksoisagentin Sergei Skripalin murhayrityksen takana. Skripal ja hänen tyttärensä Julia Skripal myrkytettiin venäläisellä sotilastason hermomyrkyllä Britannian Salisburyssä reilu viikko sitten.

Venäjän ulkoministeriön videolla (alla) näytetään pätkiä poikkeuksellisen lumikaaoksen kourissa helmi- ja maaliskuun vaihteessa painineista briteistä.

– Erittäin todennäköistä, että Venäjä pudotti lunta Britanniaan, videolla sanotaan.

Videon lopussa näytetään lumessa telmivä pingviini.

– Pingviini sentään nauttii tästä, ulkoministeriön videolla todetaan.

Sincere thanks to Mrs May for #HighlyLikelyRussia

It's gone to people 🌬 And here is the first news for #HighlyLikelyRussia ⬇ pic.twitter.com/sy3qMzBitU

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) March 12, 2018