Venäjän uhkaus Suomelle tyrmistyttää: ”Ei tarvitse hyväksyä”

Asiantuntijaa kiinnostaa Venäjän toimien vaikutus suomalaisten Nato-kantaan.

Venäjän Suomen Nato-jäsenyydestä varoittavat lausunnot kertovat enemmän Venäjän kuin Suomen tavoitteista, arvioi kokoomuksen EU- ja ulkopolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen.

– Nämä lausunnot kertovat viime kädessä enemmän Venäjän kuin Suomen perimmäisistä tavoitteista. Epäsuoria uhkauksia tai tulkintaa Suomen ratkaisuista Venäjää jollain tavalla uhkaavana ei tarvitse hyväksyä. Tämä on hyvä viestiä selkeästi ulospäin, Vanhanen toteaa Twitterissä.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova kertoi viikonloppuna Venäjän kiinnittäneen huomiota siihen, että Nato on viime aikoina houkutellut sekä Suomea että Ruotsia jäsenekseen. Zaharova totesi lauantaina antamassaan haastattelussa olevan ”itsestään selvää, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydellä olisi vakavia sotilaallisia ja poliittisia seurauksia ja se vaatisi Venäjältä tarkoituksenmukaisia vastatoimia”.

Venäjä on viime aikoina useaan otteeseen esiintynyt uhmakkaana niin naapureidensa kuin puolustusliitto Naton suuntaan. Maa on keskittänyt runsaasti joukkoja Ukrainan rajalle, ja Venäjän presidentti Vladimir Putin on vaatinut Natoa lopettamaan laajentumisen kohti itää. Myös Suomen Nato-jäsenyyden on varoitettu johtavan vastatoimiin.

Venäjän jyrkempi linja on kirvoittanut keskustelua Suomen turvallisuuspoliittisesta asemasta. Vanhasen mukaan olisi tärkeää tietää, miten Venäjän toimet ja koventunut retoriikka ovat vaikuttaneet Nato-jäsenyyden kannatukseen Suomessa.

– Hiljattain tullut vastaan useampi Nato-kantansa myönteiseksi muuttanut. Olisi mielenkiintoista, jos jokin media tekisi suuntaa antavan kyselyn siitä, onko Venäjän toiminta vaikuttanut suomalaisten näkemyksiin Natosta/turvallisuudesta vai onko kyse kuplasta.

– Tuoreita mittauksia Nato-kannoista ja Venäjän vaikutuksesta tullut toki mm. MTS:n ja EVA:n toimesta. Olisi kiinnostava kuitenkin tietää, onko vallitseva tilanne ja sen ympärillä käyty keskustelu vaikuttanut näkemyksiin. Toki myönteisyys yleensä nousee kun turpo-tilanne akuutti, Vanhanen arvioi.

Nämä lausunnot kertovat viime kädessä enemmän Venäjän kuin Suomen perimmäisistä tavoitteista. Epäsuoria uhkauksia tai tulkintaa Suomen ratkaisuista Venäjää jollain tavalla uhkaavana ei tarvitse hyväksyä. Tämä on hyvä viestiä selkeästi ulospäin.https://t.co/VP8DCag9dE #turpo — Henri Vanhanen (@HenriVanhanen) December 26, 2021

Tuoreita mittauksia Nato-kannoista ja Venäjän vaikutuksesta tullut toki mm. MTS:n ja EVA:n toimesta. Olisi kiinnostava kuitenkin tietää, onko vallitseva tilanne ja sen ympärillä käyty keskustelu vaikuttanut näkemyksiin. Toki myönteisyys yleensä nousee kun #turpo-tilanne akuutti. — Henri Vanhanen (@HenriVanhanen) December 25, 2021