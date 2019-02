Venäjän TV listasi uusien ohjusten kohteita – Kreml kiistää

Kreml kiistää, että sillä oli mitään tekemistä Venäjän mediassa julkaistujen mahdollisten ohjusten iskukohteiden kanssa.

– Presidentti puhui siitä, että tilanteessa, jossa Venäjää uhattaisiin, joutuisi se toimimaan vastavuoroisesti ja kohdistamaan ohjuksemme ei vain (vihollisen) ohjuksiin vaan myös alueisiin, joilla päätöksenteon paikat sijaitsevat. Hän ei missään vaiheessa maininnut mitään tarkkoja maantieteellisiä kohteita, Venäjän presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov selvittää Venäjän valtion media Sputnikin mukaan.

Presidentti Putin uhkasi hiljattain Yhdysvaltoja ja Eurooppaa Venäjän kansakunnan tilaa käsittelevässä puheessaan. Putin totesi, että mikäli Yhdysvallat sijoittaa keskimatkan ohjuksia Eurooppaan, ottaa Venäjä kohteekseen sekä ohjukset, että ”paikat, joissa niiden käytöstä päätetään”. Putin esitteli myös puheessa uuden hypersoniseksi väitetyn Zircon-ohjuksen. Sukellusveneestä laukaistavan ohjuksen kerrotaan yltävän yli yhdeksänkertaiseen äänennopeuteen.

Venäjän valtiollinen Rossija-1-kanava julkaisi pian tämän jälkeen lähetyksessään listan mahdollisista kohteista uudelle ohjukselle. Karttakuvilla höystetyssä reportaasissa listattiin Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon, Yhdysvaltain presidentin vapaa-ajan asunto Camp David, Marylandin Fort Ritchien tukikohta, Kalifornian McClellanin lentotukikohta ja Jim Creekin radioasema.

Lista on erikoinen etenkin koska Fort Ritchien ja McClellanin tukikohdat on poistettu asevoimien käytöstä jo vuosia sitten. McClellan on nykyisin siviililentokenttä. Jim Creek toimii kuitenkin yhä tärkeänä viestikeskuksena. Sen kautta välitetään käskyjä muun muassa Yhdysvaltojen sukellusveneille ympäri maailmaa.

Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov väittää, ettei Kreml puutu yksityisten tai valtion omistamien medioiden toimintaan. Hänen mukaansa kohdelistasta pitäisi keskustella median edustajien kanssa.

Russian TV listed the potential US targets of the planned hypersonic Zircon missile, which Dmitri Kiselev described as "invincible". They include the Pentagon, Camp David and Fort Ritchie. pic.twitter.com/yNf1G2wq6M

