Venäjän ”tuomiopäivän sukellusvene” ampuu valtavan ydintorpedon keulasta

U.S. Naval Instituten julkaisu kertoo uusia yksityiskohtia Venäjän Belgorod-sukellusvenehankkeesta. Tuomiopäivän alukseksi nimitetty maailman pisin sukellusvene on herättänyt alalla suurta kiinnostusta ympäri maailman.

Belgorodia ei voi mitenkään sanoa salaiseksi, mutta sen yksityiskohtia on varjeltu. USNI:n mukaan aluksen etuosasta ei ole julkaistu kuvia.

Sukellusveneen salaisuus onkin keulassa. Siellä kerrotaan olevan uuden luokan ydintorpedoja. Belgorodia kerrotaan valmistettavan testeihin uudella suurella ydinaseella nimeltään Poseidon.

USNI:n mukaan kaupallisten satelliittien julkiset kuvat ovat paljastaneet tietoja Arkangelin Severodvinskissä olevasta aluksesta. Kuusi Poseidonia ammutaan juuri sukellusveneen keulasta. Presidentti Vladimir Putin on viitannut niihin puhuessaan uusista ihmeaseista.

Torpedot ovat jättimäisiä, linja-auton kokoisia. Venäjä toivoo niiden pysyvän näkymättömissä USA:n ohjuspuolustukselta.



The #Belgorod nuclear-powered special mission #submarine of project 09852 is preparing to sail out for the first time. The submarine is one of the most ambitious Russian shipbuilding projects ⚓️🇷🇺https://t.co/W8B0niRHp7

— Naval News (@navalnewscom) February 25, 2021