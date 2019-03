Venäjän tuntija IS:lle: Vladimir Putin on väsynyt ja kyllästynyt

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mark Galeottin mukaan Venäjän presidentti haluaisi jo väistyä vallasta.

– (Vladimir) Putin on jo väsynyt ja kyllästynyt. Uskon, että hän haluaisi väistyä. Mutta sitä ennen hänen pitäisi löytää seuraaja, johon hän voi luottaa täysin ja jonka taustalla hän voi halutessaan vaikuttaa, Venäjä-asiantuntija Mark Galeotti sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa.

Hän kertoo yllättyneensä hiljattaisella Moskovan visiitillään siitä, kuinka avoimesti Venäjän eliitti keskustelee presidentti Putinin valtakauden päättymisestä. Tutkijan mukaan Venäjän huipulla on paljon väkeä, jotka eivät kannata nykyistä lännen vastaista kamppailua.

Mark Galeottin mukaan Venäjän ja lännen välinen vastakkainasettelu jatkuu niin kauan kun Vladimir Putin pysyy vallassa. Peli voi aueta vasta seuraajan myötä.

– En näe merkkejä siitä, että valtaan tulisivat äärinationalistit tai sotahaukat. Sen sijaan valtaan voivat nousta käytännönläheiset kleptokraatit, jotka haluavat palata takaisin vanhaan normaaliin, Galeotti ennustaa Venäjän tulevaisuudesta.

Liberaalidemokraattisesta Venäjästä on hänen mukaansa kuitenkin turha haaveilla.

Vladimir Putin on hallinnut Venäjää presidenttinä tai pääministerinä vuodesta 2000. Presidentin valta on rajoitettu kahteen peräkkäiseen kauteen. Vladimir Putin on aiemmin kiertänyt kausirajan siirtymällä pääministeriksi vuosiksi 2008-2012. Nykyinen pääministeri Dmitri Medvedev toimi tuolloin Venäjän presidenttinä. Presidentin valtakautta jatkettiin Medvedevin kaudella neljästä kuuteen vuoteen.

Vladimir Putin valittiin jälleen presidentiksi vuonna 2012 ja toiselle kaudelle tänä vuonna. Seuraavat vaalit olisi määrä järjestää vuonna 2024, mutta Putin ei voisi enää asettua ehdolle nykyisen perustuslain nojalla. Venäjän parlamentin puhemies Vjatseslav Volodin nosti kuitenkin viime vuoden lopulla esiin perutuslain muuttamisen.

Putin totesi viime vuonna vaalivoittonsa jälkeen, ettei hän suunnittele perustuslakiuudistuksia. Putin on myös kiistänyt suunnittelevansa pyrkimistä presidentiksi taas vuonna 2030, mikäli laki pysyy voimassa ja hän joutuu jättämään vuoden 2024 vaalit välistä.

Venäjän parlamentin puhemies Vjatseslav Volodin on nostanut esiin perutuslain muuttamisen