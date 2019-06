Venäjän tukemat sotilaat suojaavat raskaita aseita siviilikohteilla

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj kertoo havainneensa siviilikohteiden lähelle sijoitettuja raskaita asejärjestelmiä Itä-Ukrainassa.

Etyjin tarkkailutehtävän (SMM) mukaan Venäjän tukemien kapinallisten toiminta on vaarantanut sivullisia Chyharin ja Pikuzyn kylissä, joista käsin hallituksen joukkoja on tulitettu muun muassa raskaalla tykistöllä ja kranaatinheittimillä.

Tykistötulta seurataan aktiivisesti tutkilla, joten hallituksen joukkojen vastaiskut vaurioittavat samalla tuliasemien lähellä sijaitsevia siviilikohteita.

Raskaiden asejärjestelmien sijoittaminen rintamalinjan lähelle on kielletty Minskin tulitaukosopimuksen nojalla.

Ukrainan hallituksen ja kapinallisten väliset yhteenotot jatkuivat toukokuun lopulla erityisesti Donetskin alueella, jossa Etyj kertoo havainneensa useita satoja räjähdyksiä. Ukrainan asevoimat on lisäksi levittänyt rintamalinjan tuntumaan runsaasti uusia panssarimiinoitteita.

Aluetta tarkkailevia lennokkeja häirittiin neljään otteeseen toukokuun 31. päivänä kapinallisalueiden yllä. Venäjä on siirtänyt kevään mittaan kapinallisten tueksi muun muassa moderneja R-330Zh-Zhitel- ja Tirada-2-häirintäjärjestelmiä.

Military positions and heavy weapons continue to be placed close to civilian housing. Footage from #OSCE SMM unmanned aerial vehicles (UAVs) reveals the consequences.#Ukraine #Donbass #conflict #uav #civilians pic.twitter.com/VgJRlPxFNw

— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) June 1, 2019