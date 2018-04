Venäjän TOP 3 hulluimmat väitteet Syyrian iskuista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjän asevoimien versiota Syyrian ilmaiskuista on vaikea niellä.

Venäjä on pyrkinyt kiistämään lähes kaikki Britannian, Ranskan ja Yhdysvaltojen viime viikonloppuna Syyriaan tehdyistä ilmaiskuista antamat tiedot.

The War Zone käy tässä läpi neljä kaikkein hurjinta Venäjän väitettä. Ne on kerätty Venäjän asevoimien tiedottajan, kenraalimajuri Igor Konashenkovin lausunnosta. The War Zone luonnehtii kenraalin maalaamaa kuvaa tapahtumista ”epäilyttäväksi vastanarratiiviksi, jolle ei ole mitään sitä tukevaa todistusaineistoa”.

Verkkouutiset keräsi vaikeimmin uskottavat venäläisväitteet alle. Verkkouutiset kertoi jo aiemmin tässä jutussa tärkeimmät erot Venäjän ja Yhdysvaltojen iskuista kertoman välillä.

1. Kohteet

Syyriaan iskeneiden Britannian, Ranskan ja Yhdusvaltojen mukaan iskuissa käytettiin useita eri risteilyohjuksia. Ohjuksia ammuttiin kaikkiaan 105 ja niitä laukaistiin lentokoneista, pinta-aluksista ja sukellusveneestä. Amerikkalaisten mukaan Syyrian ilmavoimat ampui 40 ilmatorjuntaohjusta, joista pääosa laukaistiin vasta ilmaiskujen jo loputtua. Yksikään syyrialaisohjus ei amerikkalaisten mukaan osunut mihinkään. Maaleina olivat kolme kemiallisten aseiden tuottamiseen tai varastointiin käytettyä sotilaskohdetta. Ne kaikki tuhoutuivat.

Venäjän versiossa ohjuksia ammuttiin 103 ja ne kohdistuivat peräti kymmeneen eri kohteeseen. Igor Konashenkovin mukaan ohjuksia ammuttiin muun muassa kohti eri syyrialaistukikohtia ja jopa Damaskoksen kansainvälistä lentokenttää. Syyrian ilmapuolustuksen kerrotaan kuitenkin sopivasti torjuneen muihin kuin iskuissa tuhoutuneisiin kohteisiin matkalla olleet ohjukset.

2. Syyria ampui alas 70 ohjusta

Venäjä on toistanut Syyrian hallituksen väitteen siitä, että sen pitkälti vuosikymmeniä vanhoista neuvostoaikaisista aseista koostuvat ilmapuolustukset olisivat torjuneet peräti 71 ammutuista ohjuksista. Torjuntaprosentti olisi siis ollut yhteensä liki 70 prosentin luokkaa ja peräti 100 prosenttia kaikkialla muualla paitsi sopisvasti niissä kolmessa kohteessa, joihin Yhdysvallat ja sen liittolaiset kertoivat iskeneensä.

Väitteitä on liki mahdoton niellä jo yksin Syyriaan ammuttujen ohjusten kokonaismäärän ja Syyrian ilmapuolustuksen verrattain heikoin kattavuuden perusteella. Vielä uskomattomampia niistä tekee muun muassa se, ettei Syyria ole pystynyt esittelemään mitään pätevää todistusaineistoa sen ilmapuolustusten eri sotilaskohteiden ympärillä väitetysti pudottamista kymmenistä ohjuksista.

3. Syyrian uskomaton osumaprosentti

Ohjusten ampuminen alas torjuntaohjuksilla on vaikeaa täydellisissäkin olosuhteissa. Syyria ja Venäjä ovat väittäneet, että peräti 65 prosenttia Syyrian ampumista ilmatorjuntaohjuksista osui maaleihinsa. Väitettä on liki mahdotonta niellä.

Syyrialla ei ole käytössään yhtäkään varsinaista ohjuspuolustusjärjestelmää vaan sen ilmapuolustus koostuu pääasiassa lentokoneiden torjuntaan suunnitelluista kymmeniä vuosia vanhoista neuvostovalmisteisista asejärjestelmistä. Mikäli syyrialaisten ja venäläisten väitteitä on uskominen, suoriutuivat esimerkiksi Syyrian Buk-ohjusjärjestelmät ohjustorjunnassa vielä paremmin kuin aseen venäläinen valmistaja on koskaan parhaimmillaankin väittänyt.

Ohjusten torjuntaa koskevien väitteiden kohdalla on huomiotava myös, että hieman alle puolet Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten ampumista ohjuksista koostui huippumoderneista ja häiveteknologiaa hyödyntävistä aseista, joita syyrialaisten olisi ollut vaikea havaita. Myös iskuissa käytetyt lähellä maanpintaa lentävät Tomahawk-ohjukset ovat aiemmin osoittautuneet varsin tehokkaiksi Syyrian tasoisia ilmapuolustuksia vastaan.

The War Zone summaakin, että Venäjän väitteiden hyväksyminen merkitsisi ensinnäkin sitä, että Yhdysvallat, Britannia ja Ranska valehtelevat lähes jokaisesta iskuja koskevasta yksityiskohdasta.

”(Venäjän) kenraalimajurin väitteet nojaavat täysin siihen, että Yhdysvaltojen, Britannian ja Ranskan joukot yrittivät tuhota kolme kertaa kerrottua enemmän kohteita eivätkä onnistuneet vahingoittamaan niistä (muista) yhtäkään. Lisäksi Syyrian puolustajat onnistuivat pudottamaan kymmeniä ohjuksia, mutta eivät ole kyenneet hankkimaan tiukasti hallinnon hallitsemilta alueilta yhtään sotasaalista näytteeksi tästä masiivisesta voitostaan”.

Kenties tärkein huomio iskuista onkin se, ettei kellään tunnu olevan erimielisyyttä siitä, että iskut tuhosivat täysin niiden kolme ilmoitettua kohdetta.