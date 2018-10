Venäjän tiedustelussa jättivuoto – jopa satoja agentteja saattoi paljastua

Itsenäinen tutkijaryhmä Bellingcat ja The Insider vahvistavat omien lähteidensä kautta, että Hollannin viranomaisten torstaina julkaisemat henkilötiedot neljästä Venäjän sotilastiedustelu GRU:n virkailijasta pitävät paikkansa. Julkistetut nimet ovat auttaneet Bellingcatin tutkijat pääsemään mahdollisesti jopa satojen muiden GRU:n virkailijoiden jäljille.

Hollannin tiedustelupalvelu ja Britannian oikeusministeriö paljastivat neljän GRU:n virkailijan yrittäneen tehdä tietomurron Kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW:n toimistoon huhtikuussa 2018. Diplomaattipasseilla matkustaneet venäläiset otettiin kiinni ja karkotettiin maasta. OPCW:n lisäksi venäläiset olivat ottaneet kohteekseen myös Ukrainan lentoturman tutkinnan. Hollanti johtaa MH17-lennon alas ampumisen kansainvälistä rikostutkintaa.

Yksi neljästä GRU-miehestä oli kirjannut osoitteekseen ”GRU:n konservatoriona” tunnetun Moskovan sotilasdiplomaattisen akatemian asuntolan. Laitos kouluttaa Venäjän ulkomaantiedustelun agentteja. Britannian Salisburyn hermomyrkkyiskun toiseksi epäillyksi uskotun eversti Anatoli Tshepigan on kerrottu opiskelleen akatemiassa.

Toinen hollantilaisten paljastama GRU:n virkailija löytyi Venäjän ajoneuvorekisterikeskuksen tietokannasta. Aleksei Morenets -niminen tiedustelu-upseeri omistaa tietokannan perusteella Lada-merkkisen henkilöauton. Rekisteritietoihin on ilmoitettu sotilasyksikkö 26165:n osoite. Yhdysvaltain ja Hollannin viranomaisten mukaan kyseessä on GRU:n kybersodankäyntiyksikkö.

Bellingcatin selvitys paljasti, että samaan osoitteeseen on rekisteröity kaikkiaan 305 henkilön omistamat ajoneuvot. Tietokannassa olevat henkilöt ovat 27-53-vuotiaita. Tiedoista löytyvät heidän koko nimensä ja passinumeronsa. Osoitteen lisäksi tiedoissa mainitaan suoraan ”sotilasyksikkö: 26165”.

Mikäli paljastuneet henkilöt todella ovat GRU:n palveluksessa, on kyseessä tutkijaryhmän mukaan eräs suurimmista henkilötietojen murrosta missään tiedustelupalvelussa lähihistorian aikana.

New on @bellingcat in collaboration with @the_ins_ru: one of the GRU officials revealed today registered his vehicle to his GRU unit's address.

So did 304 other people. https://t.co/103b1cuuZ9

— Aric Toler (@AricToler) October 4, 2018