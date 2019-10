”Venäjän tiedustelu toimii erittäin aggressiivisesti”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Entisen tiedustelujohtajan mukaan Venäjä uhkaa Euroopan turvallisuutta.

– Olen sanonut jo pitkään, että Venäjän vakoilutoiminta on erittäin laajaa ja että he yrittävät tehdä Natosta vähemmän yhtenäistä ja vähemmän tehokasta, Tshekin sotilastiedustelun entinen johtaja Andor Šándor toteaa Tshekin yleisradion haastattelussa.

Hän ei luonnehdi Venäjää sotilaalliseksi uhaksi. Hänen mukaansa Venäjä on kuitenkin ”turvallisuusuhka” Tshekille ja koko Euroopalle.

Tshekin tiedustelupalvelu BIS ja järjestäytyneen rikollisuuden vastainen yksikkö paljastivat ja mursivat viime vuonna Venäjän vakoilverkoston. Asia kerrottiin julkisuuteen maanantaina. Paljastus ei yllättänyt Šándoria.

– Sen perusteella, mitä tästä tapauksesta on kerrottu, kyse oli kyberhyökkäyksistä. Hyökkäyksistä, jotka kohdistuivat useisiin laitoksiin ja instituutioihin tässä maassa sekä kohteisiin – joista minulla ei ole yksityiskohtaista tietoa – Euroopassa.

Hänen mukaansa tällaisessa tapauksessa olisi odotettavissa, että mukana olisi sekä sotilastiedustelu GRU että ulkomaantiedustelu SVR.

– Sen mukaan, mitä kerrotaan, kyse on kuitenkin vain (turvallisuuspalvelu) FSB:stä, Andor Šándor huomauttaa.

– Tämän perusteella toimintaa johdetaan Moskovasta. Sitä tuetaan Moskovasta, Venäjän suurlähetystöstä Prahasta. Pääsyyllinen – jos näin voi sanoa – on FSB, kuten BIS:n johtaja totesi parlamentissa maanantaina, hän jatkaa.

Andor Šándor luonnehtii Venäjän tiedustelua ”puolustavasti aggressiiviseksi”. Sen takana on ajatus Naton vastustamisesta lähellä Venäjän rajoja.

– Mutta he toimivat erittäin aggressiivisesti. He yrittävät todellakin vaikuttaa poliitikkoihin, päätöksentekoprosessiin. Ja he yrittävät vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen ja sitä kautta poliittisiin päätöksiin, entinen tiedustelujohtaja sanoo.