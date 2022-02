Venäjän tiedeväki vetoaa Vladimir Putiniin: Lopeta tämä järjetön sota

Venäläiset tieteilijät ja tieteestä kirjoittavat toimittajat vaativat presidentti Vladimir Putinia lopettamaan Ukrainan sodan, jota he kuvailevat järjettömäksi.

– Tämä kohtalokas askel johtaa valtaviin ihmismenetyksiin ja heikentää vakiintuneen kansainvälisen turvallisuusjärjestelmän perustaa. Vastuu uuden sodan käynnistämisestä Euroopassa on täysin Venäjällä. Tälle sodalle ei ole mitään järkevää, avoimessa kirjeessä todetaan.

– Yritykset käyttää Donbassin tilannetta tekosyynä sotilasoperaation käynnistämiseen eivät herätä luottamusta. On selvää, että Ukraina ei uhkaa maamme turvallisuutta. Sota sitä vastaan on epäreilu ja suoraan sanottuna järjetön.

Perjantaina iltapäivään mennessä kirjeen on allekirjoittanut 370 Venäjän tiede-eliittiin kuuluvaa henkilöä. Joukossa on esimerkiksi fysiikan Nobelin palkinnon saanut Konstantin Novoselov.

Hyökkäys Ukrainaan eristää tieteilijöiden mukaan Venäjää entisestään muusta maailmasta.

– Tämä tarkoittaa, että me tiedemiehet emme pysty enää työskentelemään normaalista. Tieteellisen tutkimuksen tekeminen on loppujen lopuksi mahdotonta ilman täyttä yhteistyötä muiden maiden kollegoiden kanssa. Venäjän eristäminen maailmasta merkitsee maamme kulttuurillista ja teknologista rappeutumisen jatkumista ilman myönteisiä näkymiä.

Tiedeväki kertoo arvostavansa asemaa itsenäisenä valtiona, joka heidän mukaansa perustuu demokraattisiin instituutioihin.

– Vaadimme kaikkien Ukrainaa vastaan suunnattujen sotilaallisten operaatioiden välitöntä lopettamista. Vaadimme Ukrainan valtion suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden kunnioittamista. Vaadimme rauhaa maillemme, kirjeessä vaaditaan.

