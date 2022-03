Venäjän teollisuuskaupungissa suuri mielenosoitus palkoista

Venäjän talous on arvioiden mukaan romahtamassa ja rupla on syöksynyt voimakkaasti Ukrainan sodan alettua. Vaikutukset näkyvät jo kansalaisille, kertoo Radio Free Europe.

Teollisuuskaupunki Nižnekamskissa oli suuri mielenosoitus palkoista.

Turkkilaisomisteisen Gemontin putkitehtaan työntekijät menivät lakkoon, koska he ovat menettäneet osan palkastaan ruplan jyrkän romahduksen takia. Työntekijöiden mukaan työnantaja oli maksanut dollariin sidotun palkan ruplan laskua edeltävän kurssin mukaan.

Mielenosoituksen jälkeen tehtaan kerrotaan suostuneen työntekijöiden vaatimukseen huomioida kurssimuutos palkassa.

There was a rally yesterday in Nizhnekamsk in Russia. Not a pro-war, not an anti-war but against underpayments as a result of the jump in the exchange rate https://t.co/oyEzLBfMak pic.twitter.com/Ss50QxOa2z

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 6, 2022