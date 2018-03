Venäjän tv uhkasi vakoojapettureita Britannian ammattitaudeilla

Moskovan televisiokanavat eivät juuri ole uutisoineet myrkytetystä entisestä venäläisagentista.

Valtiollisella Ykköskanavalla esitettävän uutisohjelman juontaja Kirill Kleimenov kommentoi keskiviikkona ex-vakooja Sergei Skripalin myrkyttämistä Britanniassa tavalla, joka kuulosti peitellyltä uhkaukselta pettureille, kertoo BBC.

– En toivo kenenkään kuolemaa, mutta haluan varoittaa kaikkia niitä, jotka haaveilevat sellaisesta (kaksoisagentin) urasta.

– Petturina toimiminen on yksi maailman vaarallisimmista ammateista. Vain muutama tämän ammatin valinnut on elänyt vanhaksi.

Kleimenovin mukaan sydänkohtauksiin ja itsemurhiin johtavat alkoholismi, huumeriippuvuus, stressi ja masennus ovat pettureiden ammattitauteja.

Hänellä oli myös toinen neuvo ”pettureille tai niille, jotka vihaavat omaa maataan vapaa-ajallaan”.

– Älkää valitko Britanniaa asuinpaikaksenne. Siinä maassa on jokin pielessä. Ehkä kyse on ilmastosta, mutta viime vuosina siellä on ollut liian monta outoa tapausta vakavine seurauksineen.

Venäjä on kiistänyt olevansa osallinen Skripalin myrkyttämiseen.

Sergei Skripal ja hänen tyttärensä löydettiin sunnuntaina ostoskeskuksen ulkopuolelta tajuttomina Salisburyssa Britanniassa.

He olivat saaneet hermomyrkkyä. Sekä isä että tytär ovat kriittisessä tilassa sairaalassa.

66-vuotias Skripal tuomittiin 13 vuodeksi vankeuteen Venäjällä vuonna 2006.

Venäjän sotilastiedustelussa työskennelleen Skripalin väitetään paljastaneen Euroopassa toimineita vakoojia Britannian MI6-tiedustelupalvelulle.

Hän sai turvapaikan Britanniasta osana laajempaa vankienvaihtoa vuonna 2010.