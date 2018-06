Venäjän televisio pani Kim Jong-unin hymyilemään

Rääväsuisenakin Kremlin propagandistina tunnetun Dmitri Kiseljovin uutisohjelmassa Vesti Neveli (”Uutisviikko”) on totuttu näkemään ja kuulemaan kaikenlaista. Kiseljov on valtio-omisteisella Rossija 1-kanavalla esitettävässä ohjelmassaan mm. uhonnut Venäjän kykenevän muuttamaan Yhdysvallat ”radioaktiiviseksi tuhkaksi” ja kutsunut ”vahingossa” Barack Obamaa ”viidakkoapinaksi”.

Kun Kiseljov käsitteli ulkoministeri Sergei Lavrovin ja Pohjois-Korean diktaattorin Kim Jong-unin tapaamista, oli hänen taustallaan näytetystä tapaamista esittävästä kättelykuvasta nähtävissä, että sitä oli käsitelty. Lavrovilla oli huulillaan vakioirvistyksensä, mutta yleensä kivikasvoisen Kimin huulille oli lisätty vieno hymy.

Kiseljov kiisti, että hänen työryhmänsä olisi muokannut kuvaa, vaan väitti kuvien otetun sillä tapaa, että hetkellisesti Kim Jong-un oli hymyillyt kuvassa. Lukija voi itse vertailla kuvien välisiä eroavaisuuksia täältä.

Sergei Lavrov vieraili Pohjois-Korean pääkaupungissa Pjongjangissa 31. toukokuuta. Kyse oli ensimmäisestä Lavrovin vierailusta Pohjois-Koreassa. sitten vuoden 2009. Lavrov välitti samalla presidentti Vladimir Putinin kutsun vierailla Venäjän talousfoorumissa Vladivostokissa, jossa johtajat voisivat samalla käydä keskusteluita muilta sivussa.

🇷🇺🇰🇵Sergey #Lavrov was greeted by the Chairman of the State Affairs Commission of DPRK Kim Jong-un during his visit to Pyongyang pic.twitter.com/kjixCrCZ4t

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) May 31, 2018