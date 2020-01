Venäjän tappajasatelliitti varjostaa USA:n satelliittia

Venäläisen sotilassatelliitin väitetään siirtyneen lähelle Yhdysvaltain KH-11-luokan vakoilusatelliittia.

Venäjä on laukaissut viime vuosina useita ”tarkastussatelliiteiksi” kutsuttuja laitteita. Niiden tarkoituksena on tutkia muita kiertolaisia ja arvioida mahdollisia vaurioita tai korjaustoimenpiteitä. The Drive -sivuston mukaan Kosmos-satelliitit voivat vakoilla tai mahdollisesti jopa tuhota muiden valtioiden satelliitteja.

Amerikkalaisdiplomaatti esitti epäilyt julkisesti vuonna 2018 pidetyssä asevalvontakonferenssissa Sveitsissä.

– Olemme huolissamme ”avaruuslaitetarkastajien” hyvin epätavallisesta toiminnasta. Emme tiedä varmasti mistä on kyse, eikä asiaa voi vahvistaa mitenkään, asevalvonnasta vastaava Yleem Poblete sanoi.

Purduen yliopiston opiskelija Michael Thompson on käsitellyt Kosmos-2542:n liikkeitä Twitter-julkaisussaan. Julkisten tietojen perusteella Plesetskin kosmodromilta viime marraskuussa lähetetty satelliitti on synkronoinut rataansa USA 245 -satelliitin kanssa.

Kosmos-2542 aloitti liikkeensä tammikuun 20. päivänä ja siirtyi sopivalle tarkkailuetäisyydelle eli noin 150—300 kilometrin päähän amerikkalaisesta kiertolaisesta.

– Suhteellinen kiertorata on melko ovelasti suunniteltu, sillä Kosmos-2542 voi tarkkailla KH11:n yhtä sivua, kun molemmat satelliitit saapuvat auringonvalon puolelle. Auringon kadotessa näkyvistä se on jo siirtynyt toiselle puolelle, Michael Thompson kirjoittaa.

Something to potentially watch: Cosmos 2542, a Russian inspection satellite, has recently synchronized its orbit with USA 245, an NRO KH11. A thread: pic.twitter.com/LqvYiIYBMd

The most recent close approach took place on January 21st, but instead of then drifting away as usual, Cosmos 2542 performed a series of maneuvers on the 20th, 21st, 22nd, and 23rd to match the period of USA 245. pic.twitter.com/jSMsytae4X

— Michael Thompson (@M_R_Thomp) January 30, 2020