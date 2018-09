Venäjän tankkeja virtaa kohti Ukrainan rajaa

Itäisen Ukrainan rajalle on kuvien perusteella lähetetty panssarivaunuja.

Venäjä on lähettänyt viime viikkoina panssareita Itä-Ukrainan vastaisen rajansa tuntumaan. Verkkouutiset kertoi tässä, kuinka suuret määrät Venäjän Kaukoitään painottuneen Vostok-suurharjoituksen aikana reservivarastosta esiin kaivettuja vanhoja T-62-vaunuja päätyi lopulta Itä-Venäjän harjoituksien sijasta Kamensk-Shahtinskiin noin 20 kilometrin päähän Ukrainan rajasta.

Venäjän asevoimien liikkeitä avoimista lähteistä seuraavien mukaan Venäjän läntisen sotilaspiirin Kaartin 4. panssaridivisioonan T-80U-vaunuja on nyt kuvattu rautatatiellä Naro-Fominskissa noin 70 kilometrin päässä Moskovasta matkalla etelään. Paikannettujen kuvien perusteella myös uusi erä T-62-vaunuja on saapunut Kamensk-Shahtinskiin. Monissa kuvatuista vaunuista on ollut valkoisia tunnuksia.

4. panssaridivisoona suorittaa parhaillaan harjoituksia. Panssareiden oli kuitenkin määrä harjoitella ”Moskovan ulkopuolella sijaitsevalla harjoitusalueella”.

Sosiaalisessa mediassa on kiinnitetty huomiota siihen, että myös 4. panssaridivisoonan rautatiella kuvattuihin tankkeihin on maalattu valkoisia tunnistusraitoja. Vastaavia merkkejä on nähty Venäjän Ukrainaan aikanaan lähettämässä kalustossa.

So we now have 3 distinct trainloads of T-62 tanks at Kamensk-Shakhtinsky near the #Ukraine border.#Russia #westok18 https://t.co/xCPTbng0cz — Petri Mäkelä (@pmakela1) September 19, 2018

T-62Ms again in Kamensk-Shahtinskiy, 15th of September evening. Note white markings on gun barrels. Slowly rolling towards rail switch only 100m away. West to Donetsk or South towards Likhovskoy Geolocated at 48.328927, 40.258952 pic.twitter.com/aBBEeWDGa5 — Aki Heikkinen (@akihheikkinen) September 18, 2018

‼️ What we don't like about these T-80U's is the aerial recognition markings (i.e. the white stripes) to avoid friendly fire from aircraft – Favourite of Soviet tank forces. Kantemir Div also consider it "war paint" for invasions/battles etc, symbolic of WW2 tank battles pic.twitter.com/6fl1nvrvxA — GorseFires Collectif (@GorseFires) September 19, 2018

4th guards tank division "Kantemir" is on exercises but it should have stayed in Moscow region. See https://t.co/ClXt1O64mQ https://t.co/gZvGmcZ7Kk — Aki Heikkinen (@akihheikkinen) September 19, 2018

