Venäjän talous jää jälkeen ja suunta ei muutu

– Liki kaikki taloutta seuraavat tahot niin Venäjällä kuin maailmallakin ovat yksimielisiä siitä, että Venäjän talouden nopean kasvun vaihe on takanapäin, kirjoittaa vanhempi neuvonantaja Laura Solanko Suomen Pankin blogissaan.

Solangon mukaan Venäjän kehitys kohti korkean tulotason maajoukkoa pysähtyi vuoden 2012 paikkeilla. Sen jälkeen Venäjän bruttokansantuote on kasvanut maailmantaloutta hitaammin.

Kasvun hidastumiselle on Solangon mukaan kolme syytä. Yksi syy on talouspolitiikan tavoitteissa, joiden lähtökohdaksi on otettu mahdollisimman suuri riippumattomuus ulkomaisista toimijoista. Tämä tarkoittaa valtion velanoton pitämistä minimissä, kiristyviä kotimaisuusvaatimuksia ja tuontirajoituksia.

– Suuremman omavaraisuuden ja taloudellisen riippumattomuuden hinta on alhaisempi elintaso sekä kasvava riippuvuus luonnonvarojen viennistä, Solanko arvioi.

Toinen syy liittyy Solangon arvion mukaan yhteiskunnan ilmapiiriin laajemmin. Vapaa kilpailu ja yksityinen yrittäjyys eivät ole Venäjällä suosiossa.

– Valtion roolin kasvu ja sääntelyn lisääntyminen vääristävät kilpailuasetelmaa markkinoilla ja tekevät yksityisestä, markkinaehtoisesta liiketoiminnasta vähemmän houkuttelevaa, Solanko toteaa.

Myös ympäristötekijöillä on oma vaikutuksensa. Öljyn ja muiden raaka-aineiden hintojen ei ennakoida lähivuosina nousevan ja geopoliittiset jännitteet pitävät valtaosan ulkomaisista sijoittajista poissa.

– Kaikki kolme edellä mainittua tekijää ovat sellaisia, joihin Venäjän hallinto voi itse vaikuttaa. Kun odotukset ovat päässeet kovin huonoiksi, melko pienetkin liikkeet tuonninkorvauspolitiikassa, viranomaistoiminnassa tai ulkopolitiikassa voivat tuoda mukanaan ilmapiirin parantumisen ja sitä kautta tukea talouden ja tuottavuuden nopeampaa kasvua. Tällä hetkellä merkkejä muutoksesta ei kuitenkaan ole näkyvissä, Solanko toteaa.