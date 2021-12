Venäjän synkkä koronatotuus: Kuolemia oikeasti jopa liki miljoona

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pelkästään marraskuussa maassa todettiin yli 115 000 kuolemantapausta enemmän kuin vuoden 2019 marraskuussa.

Venäjällä on tapahtunut pandemian aikana liki miljoona koronaan liittyvää kuolemaaa, kertoo the Moscow times. Luku on huomattavasti korkeampi kuin Venäjän valtion tilastokeskuksen kertoma virallinen lukema. Luvuissa ei ole vielä mukana joulukuun tietoja.

Pelkästään tämän vuoden marraskuussa maassa raportoitiin yli 115 000 kuolemantapausta enemmän kuin vuoden 2019 marraskuussa. Venäjän tilastokeskuksen virallisten tietojen mukaan 80 000 marraskuun kuolemantapauksista johtuu koronavirustaudista.

Jo tilastokeskuksen lukema on yli kaksi kertaa suurempi kuin Venäjän koronaohjausryhmän ilmoittama luku, mutta todellisuudessa maan koronakuolemien määrä on vieläkin suurempi.

Venäjä on pyrkinyt pandemian alusta asti peittelemään tartuntojen ja kuolemien määrää. Vain noin 46 prosenttia venäläisistä on täysin rokotettu koronavirustautia vastaan.

Luvut julkaistiin myöhään torstai-iltana, joka on viimeinen työpäivä Venäjällä ennen tammikuun puoleenväliin kestävää uudenvuoden lomaa. The Moscow timesin mukaan julkaisuajankohdalla pyritään vähentämään kuolinlukujen saamaa huomiota.