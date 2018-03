Venäjän suurlähetystö irvailee kuvalla ex-agentin myrkytyksestä

Venäjän Lontoon-suurlähetystö on jakanut Twitterissä kuvan englantilaiskirjailija Agatha Christien teoksissa esiintyvästä belgialaisetsivä Hercule Poirotista. Suurlähetystö naureskelee twiitissään, että Poirot pitäisi ryhtyä ”todisteiden puuttuessa” tutkimaan entisen venäläisagentti Sergei Skripalin ja hänen Julija-tyttärensä myrkytystapausta. Suurlähetystö kaipaa twiitissään Poirotia Saliburyyn, jossa myrkytys tapahtui.

Venäjää pidetään syyllisenä myrkytykseen ja Britannia on karkottanut tapauksen seurauksena venäläisiä diplomaatteja.

In absence of evidence, we definitely need Poirot in Salisbury! pic.twitter.com/EHTlEQmcPp

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) March 18, 2018