Venäjän suurlähettiläs HS:lle: Krim on osa Venäjää, kuin Moskova

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pavel Kuznetsovin mukaan Krim on osa Venäjää, eikä tilanne tule muuttumaan.

Venäjän suurlähettilään Pavel Kuznetsovin mukaan ”Krim on nyt osa Venäjää, aivan kuten Moskova ja Pietari”. Kuznetsov kommentoi asiaa Helsingin Sanomille antamassaan laajassa haastattelussa.

– Me tuimme krimiläisten pyrkimyksiä, kun he – toisin kuin yksipuolisesti ilman kansan tahdonilmausta itsenäiseksi julistautunut Kosovo – pitivät kansanäänestyksen itsenäisyydestään ja sen jälkeen liittyivät Venäjään täysin sopusoinnussa YK:n peruskirjan ja sen päätöksen kanssa.

Länsimaiden tulkinnan mukaan Venäjän toimet Krimillä ja Itä-Ukrainassa ovat yksiselitteisesti kansainvälisen oikeuden vastaisia. Sekä Krim että Itä-Ukrainan separatistialueet ovat osa Ukrainaa.

Kun HS kysyi Kuznetsovilta, onko Krimiin liittyen asioita, joissa Venäjä voisi tulla vastaan, vastasi hän lehden mukaan happamasti.

– Missä asiassa?

– Krimin tulevaisuus on päivänselvä: se on osa Venäjän federaatiota. Se tilanne ei muutu. Se kysymys on loppuun käsitelty.