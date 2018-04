Venäjän suurlähettiläs esitti tapaamispyynnön Britannian ulkoministerille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suurlähetystö toivoo tapaamisen järjestyvän pian.

Venäjän Aleksandr Jakovenko on pyytänyt Britannian ulkoministeri Boris Johnsonia tapaamiseen, kertoo BBC.

Venäjän Lontoon suurlähetystön tiedottajan mukaan maiden on vihdoin aika keskustella Salisburyn myrkkyiskusta ja sekä heikentynestä suhteista. Suurlähetystön toivomus on, että tapaaminen järjestyy nopeasti. Britannian ulkoministeriö on vahvistanut tiedon tapaamispyynnöstä.

Venäläinen kaksoisagentti Sergei Skripal ja hänen Julia-tyttärensä joutuivat maaliskuun alussa murhayrityksen kohteeksi. Heidät oli myrkytetty harvinaisella ja erittäin voimakkaalla venäläisellä sotilastason Novichok-hermomyrkyllä.

Britannia on syyttänyt myrkytystapauksesta Venäjää. Diplomaattisen kriisin seurauksena yli 20 maata on karkottanut venäläisdiplomaatteja. Venäjä on kiistänyt olevansa myrkkyiskun takana.