Venäjän suurin autonvalmistaja määräsi työntekijät 20 päivän lomalle

Venäjän suurin autovalmistaja AvtoVAZ on ilmoittanut passittavansa kaikki työntekijänsä eli yli 36 000 henkilöä 20 päivän lomalle. Kesälomat pidettäisiin heinä–elokuun sijasta jo huhtikuussa.

Taustalla ovat Ukrainan sodan aiheuttamat taloudelliset seuraukset, BBC kertoo. Pakotteiden vuoksi tuotannon kannalta tärkeitä sähkökomponentteja ei ole saatu maahan riittävästi.

Analyytikot ovat huomauttaneet, että Samaran alueella sijaitseva yli 700 000 asukkaan Toljatti on hyvin riippuvainen yhtiön tarjoamista työpaikoista.

Noin miljoona ajoneuvoa vuodessa valmistava AvtoVAZ on tunnettu erityisesti Lada-autoista. Yhtiö ilmoitti keskiviikkona jatkavansa tuotantoa ainakin osittain Granta- ja Niva-mallien osalta.

Tuotanto-ongelmista on kerrottu myös muissa venäläisissä yhtiöissä.

Tolyatti, a city of 700,000 people, is almost entirely dependent on this factory for jobs. https://t.co/UXXgwmIHuW

Could spark the kind of unrest that the Kremlin is really worried about, factory towns seeing their main employers shut and employees furloughed due to sanctions and cutoff from the global economy. https://t.co/zVS6wHrOnU

— Andrew Roth (@Andrew__Roth) March 16, 2022