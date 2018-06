Venäjän suuri salaisuus alkaa paljastua – He kuolivat Ukrainassa

Ukrainan sodan vaiettuja venäläisuhreja ei enää salailla kuten ennen.

Venäjän vakituisen armeijan sotilaiden osallistuminen Itä-Ukrainan sotaan on nykyisin käytännössä avoin salaisuus. Venäjä on kuitenkin kiistänyt roolinsa Ukrainassa tiukasti. Eräs ensimmäisistä konkreettisista todisteista Venäjän sotatoimista Ukrainassa olivat sotilashautausmaille sodan raivokkaimpina aikoina vuonna 2014 ilmestyneet tuoreet haudat. Monet niistä olivat poikkeuksellisesti nimettömiä. Kivien sijasta hautapaikoilla seisoi koruttomia ristejä.

Tuolloin uutisoitiin myös haudoille jätettyjä kukkia ja muistoseppeleitä pois siivonneista upseereista, vaiennetuista omaisista ja asiaa tutkineiden toimittajien välillä rankastakin häirinnästä.

Verkkouutiset kertoi esimerkiksi tässä öisin järjestyistä salaisista hautajaisista ja tässä väkivaltaisten hyökkäysten kohteeksi joutuneista toimittajista, jotka olivat yrittäneet penkoa sodan salattuja venäläisuhreja.

Asiasta aikanaan raportoineen Novaja Gazetan mukaan Ukrainan sodassa kaatuneiksi uskottujen sotilaiden hautoja ei enää salata kuten ennen. Venäläislehti vieraili Pihkovan lähellä sijaitsevalla hautausmaalla. Sinne haudattiin tiettävästi elokuussa 2014 käydyssä rajussa taistelussa kaatuneita Pihkovan 76. laskuvarjodivisioonan sotilaita.

Elokuussa neljä vuotta sitten hautausmaata täplittivät tuoreet haudat. Paikalla oli laskuvarjosotilaita sinisissä bareteissaan. Heidät oli käsketty irrottamaan kuvia, nimiä ja päivämääriä risteistä.

Nyt näkymä on varsin erilainen.

Novaja Gazetan mukaan syrjäiselle hautausmaalle on noussut useita näyttäviä kivipaaseja. Niihin on kuvattu nuoria sotilaita univormuissaan. Joillain on sama kuolinpäivä, elokuun 20. vuonna 2014. Ukrainan armeija on väittänyt ottaneensa tuolloin raskaasti yhteen Venäjän 76. laskuvarjodivisioonan sotilaiden kanssa.

Salailu vaikuttaa siis loppuneen. Venäläislehden mukaan haudattujen omaiset eivät kuitenkaan vieläkään uskalla puhua kaatuneista läheisistään. Jutussa kerrotaan pelkän toimittaja-sanan mainitsemisen johtavan usein heti puhelun loppumiseen. Eräs aviomiehensä Ukrainassa menettänyt nainen kertoo toimittajalle joutuneensa pulaan aiempien kommenttiensa takia ja lopettaa puhelun.

”Valtio on vastuussa”

Venäjän presidentti Vladimir Putin määräsi ”rauhan ajan erikoistehtävien miestappiot” valtionsalaisuudeksi toukokuussa 2015. Jabloko-oppositiopuolueen Lev Shlosbergin mukaan salailu on osoittautunut kuitenkin hankalaksi tappioiden kasvaessa.

– Venäjän federaation aktiivipalveluksessa olevien sotilashenkilöiden kuolemia on mahdotonta salata. Ei ole väliä, mitä nämä yksiköt olivat – erikoisyksiköitä, väliaikaisia, mutta ne toimivat Venäjän armeijassa, sotilaskuolemia tutkinut Shlosberg sanoo.

Hänen mukaansa Venäjän valtio on suorassa vastuussa kaikesta aktiivisotilaan kaatumiseen liittyvästä.

Myöhemmin tätä vastuuta on yritetty välttää käyttämällä ”vapaaehtoisia”, joiden sopimus armeijan kanssa on päätetty samalla kun matka Ukrainaan on alkanut. Lev Shlosbergin mukaan näiden sotilaiden toiminta Ukrainassa on ollut Venäjän lain vastaista. Palkkasotilaana toimiminen on Venäjällä rikos. Tästä huolimatta Venäjän valtio käyttää yksityisen Wagner-yhtiön palkkasotilaita tiettävästi sekä Ukrainassa että Syyriassa. Jopa satojen Wagnerin sotilaiden on kerrottu kuolleen Yhdysvaltojen erikoisjoukkojen kanssa käydyssä rajussa taistelussa Syyriassa helmikuussa.

Lev Shlosbergin mukaan myös Ukrainassa haavoittuneiden henkilöllisyyksiä on salattu. Hän kertoo monien allekirjoittaneen Ukrainan komennuksiensa sopimuksia salanimillä. Myöhemmin heitä on hoidettu haavoittuneina näillä nimillä Pietarin ja Donin Rostovin sairaaloissa.

– (Tiedoista) löytyy syntymäaikoja ja vammoja, joita ei voi salata. Henkilö on kuitenkin aave.