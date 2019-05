Venäjän Superjet taas vaaratilanteessa – 50 lentoa peruttu

Suhoin matkustajakoneen lentoja on peruttu valtavasti lentoturman jälkeen.

Venäläisen Aeroflotin Suhoi Superjet-100-matkustajalentokone on joutunut jälleen vaaratilanteeseen. Moskovasta Samaraan matkalla ollut kone joutui kääntymään takaisin pian nousun jälkeen. Syyksi kerrotaan, ettei koneen matkustamoa saatu paineistettua. Myös Krasnodarista Tsheljabinskiin lähdössä ollut lento jouduttiin perumaan sunnuntaina. Syystä ei ole tietoa, mutta kone odotti lähtöä tunnin ennen lennon perumista.

Sosiaalisessa mediassa liikkuvien tietojen mukaan Superjet-pilotit keskeyttävät nyt lentoja heti, jos koneen toiminnassa havaitaan pienintäkään poikkeamaa.

Asiasta kertovan brittilehti Guardianin Moskovan kirjeenvaihtaja Andrew Rothin mukaan peräti 50 konetyypin lentoa on peruttu Moskovan hiljattaisen lentoturman jälkeen.

Seremetjevon lentoasemalta toukokuun 5. päivänä lähtenyt Superjet ilmoitti teknisistä ongelmista pian nousunsa jälkeen. Ensimmäinen hätälaskuyritys jouduttiin keskeyttämään liian suuren lentonopeuden vuoksi. Toisella kerralla osa automaattisista lentojärjestelmistä lopetti toimintansa, ja kone iskeytyi kolme kertaa kiitorataan laskeutumisensa aikana. Rajujen osumien lennättämät kappaleet sytyttivät ilmeisesti yhden moottoreista tuleen. Turmassa menehtyi 41 ihmistä.

